Onları hatırlıyormusunuz? Sokakların kaybolan renkleri

Bekir SAÇAR / bekir.sacar@posta.com.tr

Bileycilik

Sırtında taşıdığı tezgahıyla sokaklarda kıvılcımlar saça saça mahallenin bütün körelmiş bıçak ve makaslarını keskinleştiren bileyiciler de kaybolan renklerimizden. ‘Kullanat’ devrinde olduğumuz için bileyicilere artık iş kalmadı.

Gazete satıcıları

Gazetelerin elde satışının yapılarak okuyucuya ulaştırıldığı yıllarda “Yazıyor, yazıyor...” diye bağırarak otobüs terminali ve meydanlarda gazete satan çocuklar artık tarihe karıştı.

Yoğurtçu - Sütçü

Ambalajlı pastörize sütün olmadığı zamanlarda sütçüler ve yoğurtçular omuzlarındaki sırığın iki, ucuna iple bağlanmış yoğurt tepsisi, süt güğümleriyle satış yaparlardı.

Ellerindeki okul çanını sallayarak mahalleliye geldiklerini haber verirlerdi.

Yorgancılık

Yorgancılık henüz tam ölmedi ama deyim yerindeyse sürünüyor. Neredeyse her mahallede birkaç yorgancı olurdu. Şimdi kalmadı.

Şerbetçi

Kola ve gazoz hayatımıza girmeden önce sokaklarda satılan şerbet, insanların gözdesiydi.

Vişne, çilek, karadut gibi meyvelerden yapılan şerbet şeker, bal veya tarçın ilave edilerek servis edilirdi.

Pamuk şekerci

Pamuk şekerin yapımı da en az yemesi kadar renkli ve heyecan verici. Usta, toz halindeki şekeri makinenin içine döküp, makineden uçuşan pamukçukları tahta çubuğa sararak servis ederdi.

Hacivat ile Karagöz

Özellikle İstanbul’un farklı semtlerindeki kahvelerde, bahçelerde, çadırlarda, gazinolarda, sünnet düğünlerinde, okullarda, tiyatrolarda hayal perdeleri kurulur ve Hacivat ile Karagöz oynatılırdı.

Macuncu

Altı bölüme ayrılmış teneke tepsi içindeki güllü, naneli, limonlu rengarenk macunlar tahta çubuk ucuna sarılır servis edilirdi. Macuncunun önünden geçerken tüm çocukların ağzının suyu akardı.

Arnavut ciğerci

Arnavut ciğeri satıcıları da artık tarihe karıştı. Parlak metal çerçeveli, konik camekan içinde soğan ve patatesle servis edilen unda kızarmış küp küp ciğerin tadına doyum olmazdı.

Bohçacı

“Bohçacı geldiii hanım!” Bohçacılar, çarşaf, dantel, masa örtüsü, nevresim, pike gibi temel ev ihtiyaçlarını kapı kapı dolaşıp hanımlara ısrarla gösterir ve satarlardı.

Arzuhalci

Arzuhalci; belediye, vergi dairesi, adliye gibi resmi dairelerin kapısına ya da yakınına kurduğu masada daktilo ile ihtiyaç sahipleri için ücret karşılığı mektup veya dilekçe yazar, form doldurur, bayındırlık, tapu, evlenme gibi işleri de takip ederdi.

Kalaycı

Boş bir arsada toprağa açtıkları çukura koydukları mangal kömürünü yakıp bakır tencere ve kapları nişadırla kalaylayarak pırıl pırıl yaparlardı.