Onların sevgisini hak etmiyoruz! Hamile köpek yangından 4 kişiyi kurtardı
Rusya'da Matilda isimli hamile bir köpeğin yaptığı kahramanlığı duyunca gözleriniz dolacak! Leningrad kentindeki bir bakımevinde çıkan yangından 4 kişinin kurtulmasını sağlayan Matilda'nın vücudunda tarifi imkansız yanıklar oluştu. Yangın sırasında dumandan bayılan Matilda'yı 2 görevli kurtardı. Şimdi ağrıları nedeniyle sürekli ağlayan ve evsiz kalan kahraman köpek için yardım kampanyası başlatıldı.
22 Kasım 2020, Pazar 13:04 Son Güncelleme:
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Rusya’nın Leningrad kentindeki bir bakım evinde yangın çıktı. O sırada bakımevinde 4 kişi kalıyordu. Bakım evindeki köpek Matilda, yangını fark ederek yetkilileri uyardı ve bu sayede 4 kişi kurtarıldı. Ancak Matilda, duman nedeniyle hastanede bayıldı. Yokluğu fark edilince, Elena Kalinina ve Alexander Tsinkevich isimli gönüllüler sayesinde dakikalar sonra kurtarıldı.
https://twitter.com/praveenkalikeri/status/1330239604725780481
Hamile olan Matilda'nın yüzünde, boynunda ve karnında ciddi yanıklar oluştu. Bu yanıklar o kadar derin ki, yetkililer Matilda'nın acıları nedeniyle adeta küçük bir köpek gibi ağladığını söyledi. Matilda'nın bebekleri ise yangından zarar göremedi. Ancak yangında Matilda'nın memeleri de yandı ve bu nedenle bebekleri doğduğu zaman onları besleyemeyecek.
https://twitter.com/MailOnline/status/1330210539830710272
St. Petersburg'daki bir barınak, Matilda'nın tedavisi için kampanya başlattı. Matilda'nın bakımı üstlenen yetkililer, "Bebekler iyi ve gelişimlerini sürdürüyorlar. Kaç bebek taşıdığını anlamak şu an için güç" dedi.
Yangının ardından bakımevi sahipleri ise Matilda'nın yaralarından ötürü ona bakamayacaklarını açıkladılar.