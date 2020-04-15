Türkiye Önlemlere rağmen vaka sayısı yükseldi, Kofçaz karatinaya alınıyor

Önlemlere rağmen vaka sayısı yükseldi, Kofçaz karatinaya alınıyor

Türkiye

Önlemlere rağmen vaka sayısı yükseldi, Kofçaz karatinaya alınıyor

Kırklareli Valiliği filyasyon ve diğer önlemlere rağmen vaka sayılarının artış göstermesi nedeniyle Kofçaz ilçesinin bugün saat 16:00'dan itibaren karantinaya alınacağını duyurdu.

15 Nisan 2020, Çarşamba 09:23 Son Güncelleme:
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Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip corona virüs (Covid-19) salgının yayılmasını engellemek için 11 Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26'ncı maddesine istinaden toplandığı ve mezkur kanunun 27 ve 72'nci maddeleri kapsamında kararlar alındığı belirtildi.

Filyasyon çalışmalarına rağmen salgının önlenemediği ifade edilen Kofçaz ilçesinde karantina uygulanması kararı alındığı belirtilen açıklamada, "İlimiz Kofçaz ilçesinde Covid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle; Kofçaz’ın giriş-çıkışlara izin verilmeyerek 15.04.2020 tarihi saat 16.00 itibariyle ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına, ilçe merkezine, ilçeye bağlı köylerden, bölge il ve ilçelerden giriş ve çıkışların mücbir sebepler haricinde ikinci bir emre kadar yasaklanmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

DHA


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