Önlemlerini aldılar, sizi tatile bekliyorlar

PALACE BEACH - MARMARİS

Deniz ile çam ormanının kucaklaştığı noktadaki bu doğa harikası olan plaj, geçen yaz 400 kişiye hizmet veriyordu. Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı bu yaz ise 200 misafire hizmet verecek. Palace Beach’in, denize sıfır olan çim alan üzerindeki 50 kişilik özel bir plajı daha var ancak oraya çocuklar alınmıyor. Çift kişilik 10 kabanası (loca) olan plajın, şezlonglarının arası beş metre. Giriş ücreti alınmayan işletmede, yalnızca yediklerinizin ve içtiklerinizin ücretini ödüyorsunuz.

SARNIÇ - BODRUM

27 senedir Bodrum’un en iyi plajları arasında. Sinema ve sahne dünyasının buluşma noktası olan Bitez’deki mekanın en büyük özelliği rahatlığı ve birbirini tanıyan insanlardan dolayı samimi ortamı. 500 kişi kapasitesi olan plaj, bu yaz en fazla 250 misafiri bir arada ağırlayabilecek. Chillout müziklerin çalındığı plaja giriş ücreti yok ama kişi başı minimum 170 lira harcama limiti var. Şov dünyasının ünlüleriyle aynı ortamda tatil yapmak ve eğlenmek isteyenler için harika bir yer.

BUDDHA-BAR BEACH - BODRUM

Mauritius, Mazagan, Bakü, Vevey, Maldivler, Mykonos, Santorini, Girit ve Abu Dhabi’nin en gözde işletmesi Buddha-Bar Beach’in sahipleri, geçen yaz Bodrum’a gelip ilk mekanlarını Asarlık’ta açmıştı. 20 kabanası (loca) olan plajda, 150 şezlong bulunuyor ve aralarındaki mesafe üç metre. Giriş ücreti alınmıyor ancak günlük 500 lira harcamanız gerekiyor. Eğer yatınızı plaja demirlerseniz, büyüklüğüne göre 150-1000 euro arası ücret ödemeniz gerekiyor. Bu ücret karşılığı olarak da otelin tüm hizmetlerinden yararlanabiliyorsunuz.

MOON BEACH - YALIKAVAK

Bodrum’un en özel ve bakir koylarından Gökçebel’deki Moon Beach, sosyal mesafe konusunda misafirlerine standartların üzerinde, hayli geniş bir alan sağlıyor. Tercihiniz sahil değilse, rengarenk çiçek ve ağaçlarla bezeli bahçesindeki kabana, hamak ve şezlonglar sizi bekliyor. Burada, huzurlu ve elit bir ortamda, güneşin ve denizin keyfini çıkarmanın bedeli ise 150 lira. Giriş ücreti değil, gün içinde yapmanız gereken harcama bedeli.

MAÇA KIZI - TÜRKBÜKÜ

Misafirlerine otel, lokanta ve plaj hizmetleri sunan işletme, 44 senedir sosyete, sanat ve iş dünyasının değişmez adresi. Plajının akşamüstü partileri çok ünlü. 270 şezlong sayısını bu yaz 120’ye düşüren işletmede, denize girip dinlenmek ya da eğlenmek istiyorsanız 550 lira harcamak zorundasınız. Mekanın lahmacunu gerek fiyatı gerekse lezzetiyle ülke çapında ünlü!

FLY INN - ÇEŞME

Zorunlu sosyal mesafe, dört metrekare alana bir kişi denk gelecek şekilde tatil yapma olanağı veriyor. 36 bin metrekarelik Fly Inn, bu mesafeyi rahatça sağlayabiliyor. İki bin kişi kapasiteli plaj, bu yaz 700 kişi kapasiteyle sınırlı. Paşa gönlünüz isterse, metrekaresi 15 liradan, plajın istediğiniz bölgesinden, istediğiniz büyüklükte yer kiralayarak, çevresi korunaklı bir alanda, kendi özel plajınızı yaratabilirsiniz. Plajın, standart 12 metrekare mesafeli alanında bulunmak istiyorsanız, ödeyeceğiniz ücret 120 lira.

EDITION BODRUM BEACH

Bodrum’un en özel plajlarından biri. Beyaz kumu ve özel locaları, konforu ve kusursuz hizmetiyle, keyfine düşkün olanların vazgeçilmez plajı olan Yalıkavak’taki Edition Beach, size tropik adalarda tatil yapıyormuşçasına, cennetten bir gün yaşatmak için kapılarını açtı bile. Plaj, 350 şezlongunun sayısını bu yaz 150’ye, leziz yemekleriyle dillerde olan restoranın kapasitesini de 150’den 70’e indirdi. Burada harika bir gün geçirmek istiyorsanız, maliyeti bir içecek dahil 350 lira.

MAVİ BEACH - BODRUM

Türkbükü’nde Mavi Otel’in deniz üzerindeki iskelesinin 200 kişilik kapasitesi bu yaz 100’e düşürüldü. İskelede güneşlenmek istemeyenler, otelin denize 50 metre uzaklığında bulunan, tropik ağaç ve bitkilerle bezenmiş geniş çim bahçesindeki şezlong ya da hamaklarına uzanarak, sakin ve güvenli bir ortamda günün keyfini çıkarabilirler. Mavi Beach, misafirlerinden giriş ücreti almıyor ama burada 300 lira harcamanız gerekiyor.

THE BEACH OF MOMO - ÇEŞME

Burak Başer’in, Dalyan’da açtığı The Beach Of Momo’nun işletmesini, üç yıldır Bebek- Lucca’nın eski yöneticisi Turgay Yıldız yapıyor. Açıldığı günden beri bölgenin en popüler işletmesinin lüks - bohem tarzı çok beğeniliyor. Şezlong sayısını 600’den 300’e indiren işletmede bu yaz, o meşhur akşamüzeri partileri yok. Ancak nezih bir ortamda denizin, güneşin ve lezzetli yemeklerin tadını çıkarmak istiyorsanız, beklentinizi fazlasıyla karşılamaya hazır olan mekanın giriş ücreti 150 lira.

ELIO SEDEF - İSTANBUL

Marmara Denizi’nin bakir, dingin ve butik adası üzerinde yer alan Elio Sedef, İstanbul çevresindeki en elit plaj işletmesi. Özel mülk olan Sedef Adası’na, mülk sahipleri dışında giriş çıkış yasak. Sadece 50 şezlongu bulunan ve VIP Lounge olan bu plajın berrak sularında yüzüp, harika yemeklerini tatmak istiyorsanız, gitmeden önce mutlaka rezervasyon yaptırın. Plaja giriş ücreti hafta içi 75, hafta sonları 100 lira.