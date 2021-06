Online alışverişte paranızı koruyacak kurallar

İnternetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken bu belli başlı birkaç nokta, tüketiciyi kötü niyetli oluşumlardan koruyacaktır. Gerekli güvenlik önlemlerini taşıyan güvenli alışveriş siteleri üzerinden alışveriş yapmak bazı durumlarda güvenliğini denetleyemeyeceğiniz offline alışveriş ortamlarından daha sağlıklı olabiliyor.

Pek çok vatandaş mağazalarda kendine uygun ürün aramaktansa internet siteleri üzerinden alışveriş yapıyor.

İnternetten alışveriş yaparken ürünlerinizi alacağınız güvenli alışveriş siteleri, SSL sertifikasına sahip olmalıdır. Bu sertifikaya sahip bir siteden alışveriş yaptığınızda kredi kartı bilgileriniz özel bir şifreleme sistemi ile doğrudan bankanıza aktarılır ve kesinlikle 3. şahısların eline geçme ihtimali bulunmaz. Web sitesinin SSL sertifikasına sahip olup olmadığını ödeme sayfasına geçtiğinizde adres çubuğunun sağ tarafında bulunan kilit işaretinden anlayabilirsiniz.

Güvenli alışveriş siteleri, alışveriş esnasında kredi kartı şifrenize ihtiyaç duymaz. Sizden kredi kartı şifrenizi talep eden alışveriş sitelerinden uzak durmanız gerekir.

Yaşanabilecek herhangi bir sorun neticesinde başvurabileceğiniz merciin açık adres ve telefonunun tüketici ile paylaşılması yasal bir zorunluluktur. Alışveriş yapacağınız site bu şartları barındırmıyorsa oradan alışveriş yapmamanız önerilir.

Offline alışverişlerinizde olduğu gibi online alışverişlerinizde de garanti belgesi ve faturayı elinizde bulundurduğunuz sürece tüm yasal haklarınız saklıdır.Bu iki belgeyi iyi bir şekilde muhafaza etmeye özen gösterin

İnternetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler şöyle;

Güvenli siteyi bulmak ilk kural

Öncelikli olarak doğru alışveriş, güvenli siteyi bulmakla başlıyor. Öncelikli olarak adres satırında yeşil onay işareti olan siteler Ticaret Bakanlığınca güvenilir kabul ediliyor.

Adı duyulmayan sitelere şüpheyle yaklaşılmalı

Az bilinen, ya da adı hiç duyulmayan sitelere şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Adresi, unvanı ve bilgilerinin tam olarak kayıtlı olması gerekiyor.

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, rengi, fiyatı, tahsilat bilgileri (KDV dahil) olmalı.

İnternet sitesinin adres satırına çok dikkatli bakın

Tüketiciler şüpheci olmalı. Eğer internet sitesinde bir noktalama işareti fazlalığı varsa, logosunda renk tonu farklılığı, yazı karakterinde bir değişiklik varsa bilin ki o site çok bilinen bir internet alışveriş sitesinin taklidi durumundadır. İşte bu noktada arama motorunda internet sitelerini aramak yerine sitenin doğrudan tam adını adres satırına yazmalı.

Kötü Tasarım, Kullanılan Bozuk Dil ve Sıra Dışı İletişim Bilgileri Tehlikenin Habercisi

Güvenilir bir satıcının; kedisini, hizmetlerini ya da ürünlerini anlatırken kullandığı özensiz dil uyarıcı olabilir. Hatta ilk bakışta gözünüzü tırmalayan kötü bir site tasarımı bile alarm zillerinin çalması için yeterlidir. İşini ciddiyetle yapan her kurum ya da kuruluşun, kullanıcıyla buluştuğu platformlarda mutlaka profesyonel bir metin yazarından ve grafikerden destek alacağını lütfen aklınızda bulundurun.

İletişim bilgilerinde belirtilen tuhaf URL’ler veya müşteri hizmetleri için kullanılan garip e-postalar da doğru adreste olmadığınızın önemli işaretçileri arasındadır.

Çevrimiçi Şifrelerinizi Doğru Yönetin

E-mail adresleri, internet bankacılığı, sosyal medya hesapları derken hızla çoğalan şifreler kimi zaman zorlanmamıza neden olur. Her biri için aynı şifreyi belirlemek felakete davetiye çıkartmakla eş değer, birbirinden farklı seçenekler üretmekse zahmetli bir iştir. Ancak konu internet olduğunda, hiç üşenmeden her adres ve uygulama için değişken şifreler kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Şifreleri sık aralıklarla değiştirmeniz ve bu aşamada tahmin etmesi kolay kişisel bilgilerle ilgili olmayan, akılda kalıcı, rastgele sözcükler seçmeniz güvenliğinizi artıracaktır. Çevrimiçi alışverişte, şifreleme en güvenilir dostunuzdur.

İnternetten alışveriş sitelerinde farklı parola kullanın.

Alışveriş yaparken hepimiz birçok web sitesi kullanıyoruz. Alışverişinizi yaptığınız e-ticaret sitelerinde kullandığınız her parolanın farklı olmasını sağlayın. Eğer ki bir saldırgan kullanıyor olduğunuz şifreyi ele geçirirse bu şifre ile diğer bütün sitelerde kullanım sağlayacaktır. Bu yüzden farklı sitelerde farklı şifreler belirlemeli ve bu şifreleri güçlü yapmalısınız. Noktalama işaretleri, büyük-küçük harfleri karmaşık kullanarak zor bir parola belirlemeniz bilgilerinizi güvende tutacaktır.

Mesafeli satış sözleşmesini okuyun

Ürünü seçtiniz, ödeme yöntemini seçtiniz, artık son bir adım kaldı, ödeme yap butonuna tıklamak, O butona basmadan önce düşünmeniz gereken bir şey daha var. Mesafeli satış sözleşmesini okudunuz mu ? Eğer okumadıysanız hem haklarınızdan hem de yükümlülüklerinizden haberiniz yok demektir.

Güvenli ödeme yöntemini seçin

Ödeme yaparken de sanal kart kullanmayı ve güvenli ödeme yöntemini seçmeyi unutmamak gerekiyor.

Fazla bilgi paylaşımı yapmayın.

Online alışveriş yaparken istenilen birkaç bilgi mevcuttur. Bu bilgiler dahilinde kendinize ait veya kart bilgilerinizi ekstra olarak paylaşmayın. Sadece gerekli bilgileri sisteme girmeniz yeterli olacaktır. Aynı zamanda her zaman en güvenilir web siteleri seçmeye özen gösterin. Her ne kadar dikkat etseniz de, bilgi paylaşımını minimum seviyede tutsanız da güvenilir olmayan sitelerde her zaman bir pürüz çıkabilir.

Cayma hakkınız olduğunu bilin

Ürün kapınıza geldi ancak eksik veya sizin sipariş etmediğiniz bir ürün teslim edildi. İşte bu durumda sözleşmeden kaynaklı cayma hakkını kullanmanız gerekiyor. Aynı zamanda mesafeli sözleşme de tek taraflı feshediliyor.

Spam Gönderilerin ve Reklamların Cazibesine Kanmayın

100 TL’lik son model cep telefonlarının yer aldığı bir çevrimiçi mağaza yüksek ihtimalle sizi aldatmak amacıyla kurulmuştur. Son zamanlarda sosyal medya sitelerinde sıklıkla rastladığımız, tıklandığı takdirde kişisel bilgilerinizi belirtmenizi isteyen reklamlar da her zaman gerçek değildir.

E-posta adresinize düşen ve karşı konması zor sahte tekliflerle insanları mağdur eden bu tip gönderilerin tıklanarak açılma oranının, güvenilir işletmelerden gelenlere nazaran daha yüksek olması oldukça düşündürücü.

Şayet cazip bir teklifi gördüğünüzde, gerçek olamayacak kadar iyi olması sebebiyle heyecanlananlardansanız, muhtemelen gerçek olamayacağını da lütfen göz önünde bulundurun.