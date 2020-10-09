Online eğitim gören çocuklarda egzersiz şart

Sporun stratejik düşünmeye ve odaklanmaya da son derece faydalı olduğunu belirten Demiray, öğrenciler için oyunlaştırılmış, eğlenceli ve basit egzersiz önerilerinde bulundu. Üstelik bu egzersizler, pandemi sebebiyle evden çalışan anne babaların da katılabileceği türden.

Pandemiyle bir zorunluluk haline gelen online eğitim, uzun süre sabit şekilde ekran başında vakit geçirmeye ve masa başında hareketsizliğe sebep oluyor. Bu da inaktiviteyi artırarak obezite, kas, bel ve boyun ağrıları ile duruş bozukluğu gibi rahatsızlıklara yol açıyor. Olumsuz etkileri azaltmanın ya da ortadan kaldırmanın yolu ise düzenli egzersizden geçiyor. Hangi yaştan olursa olsun spor, motive eder, enerji kazandırır ve beynin daha aktif çalışmasına yardımcı olur diyen Milli Sporcu Hakan Demiray, çocuklar için günlük yapılması gereken basit ve eğlenceli 10 egzersiz öneriyor. Bu egzersizler, aynı sebeple evden çalışmak zorunda kalan ve gün boyu ekran başında olan anne babalarla birlikte yapılarak eğlenceli bir aile aktivitesine dönüşebiliyor.

Spora zorlamayın, oyunlaştırın

Spor yapması için çocukları zorlamanın doğru olmadığını belirten Demiray, ancak oyunlaştırarak sevdirmek gerektiğinin altını çiziyor. “Çocuklar güne mutlaka hareketle başlamalı. Basit ve vücudu zorlamayan esneme hareketleri yapılabilir. Sabah yapılan en küçük egzersiz bile insanı gün boyu zinde tutmaya yetecektir. Ayrıca ders aralarında mutlaka ekran başından kalkmak ve esneme hareketleri yapmak önemli. Ağaçtan elma toplama hareketi, bisiklet tekerlekleri gibi kolları çevirmek, kelebekler gibi uçmak için kelebek taklidi yapmak çocukların en sevdiği hareketler. Bol zıplamalı ısınma hareketleri de çocukların akciğerlerini açarken uyanmalarına ve enerjilerini toplamalarına yardımcı olacaktır.”

İşte ekran başındaki çocuklarınız için 10 basit egzersiz;

1. Dersten önce güne ısınma hareketleri ile başlayıp enerjinizi toplayın.

2. Dersten sonra çocuğunuz ile müzik eşliğinde dans ederek derste tükettiği enerjiyi toplamasına yardımcı olun.

3. Sağa ve sola yay gibi esneme hareketi, uzun süreli hareketsizlikten kaynaklı duruş bozukluğu ve bel ağrısına iyi gelecektir. Çocuğunuzu esnemeye zorlamayın, zamanla daha iyi esnemesi için yarış yapın.

4. Ellerini bel hizasında tutmasını, bacaklarını karnına çekerek dizlerini ellerine değdirmesini sağlayın. Bu hareketi hızlı yapması bacak ve karın kaslarını çalıştıracaktır.

5. 30 saniyelik sırt üstü havada bisiklet hareketi ile spor aktivitenize eğlence katabilirsiniz.

6. 10 defa sırt üstü köprü hareketi yapmasını sağlayın.

7. Biraz yorgunluk hissettiyse çocuğunuz ile karşılıklı hızlı tempoda el çırpma oyunu oynayabilirsiniz. Hem kollarınızı çalıştırır hem de sporunuza eğlence katarsınız.

8. Yan yatarak bacaklarını açıp kapatabilir. Zamanla bu hareketi seri bir şekilde yapmayı öğretmelisiniz.

9. Sık sık ip atlayın. İp atlamak tüm vücudu hareket ettirdiği için hem çocuklar hem de büyükler için tavsiye edilen bir harekettir.

10.Sevgi güreşi yapın. Yerde istediğiniz kadar yuvarlanabilirsiniz. Çocuğunuzla gıdıklaşmak, boğuşmak en eğlenceli egzersizdir. Üstelik tensel temas sağladığı için iletişiminizi kuvvetlendirecektir.







