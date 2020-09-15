Online eğitimde siber risklere dikkat!

Küresel siber güvenlik şirketi Kaspersky’nin verilerine göre dünya genelinde çevrim içi eğitim kaynaklarına yönelik DDoS (Denial of Service-Hizmet Engelleme) saldırılarının sayısı, bu yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 350 arttı. Kaspersky Güvenlik Uzmanı Alexander Gutnikov, "Çevrim içi eğitim kaynaklarının popülerliğindeki artış ve hazırlık eksikliği, eğitim kurumlarını siber saldırılar için ideal birer hedef haline getirdi" açıklamasını yaptı. Gutnikov, şunları söyledi: "Geçtiğimiz ilkbaharda uzaktan öğrenim milyarlarca öğrenci için bir mecburiyet haline geldi. Çoğu eğitim kurumu, bu geçişi hiçbir ön hazırlık olmadan yapmak zorunda kaldı. Çevrim içi eğitim kaynaklarının popülerliğindeki artış ve hazırlık eksikliği, eğitim kurumlarını siber saldırılar için ideal birer hedef haline getirdi. Çoğu üniversite ve okulun derslerini en azından bir süreliğine internet üzerinden vermeyi planladığı bu sonbaharda, bu kurumların dijital eğitim ortamlarını güvene almak için gereken adımları atması çok önemli."

Finansmanları yok

ABD ve Kanada pazarlarında hizmet veren teknoloji destekli bir siber sigorta ve güvenlik şirketi olan Coalition CEO'su Joshua Motta'ya da dünya çapında tüm okulların siber güvenlik eksikleri olduğunu belirtiyor. İnsurance Business’a açıklamalarda bulunan Motta, yaptığı açıklamalarda okulların siber risklere karşı kendilerini koruyacağı, iyileştireceği finansmana ve uzman bir personele sahip olmadığını vurguluyor.

Motta'ya göre dünya çapında okullar için en büyük tehdit fidye yazılımları. “Bu risk her zamankinden daha yüksek” diyen Motta, “Pandemi öncesi, bir okul ağının internet üzerinden açık olmasına her zaman önemli bir ihtiyaç yoktu. Belki ağ içinde tamamen güvenli değillerdi, ancak fiziksel erişime sahip yerel bir ağdı, bu nedenle risk o kadar şiddetli değildi. Ancak pandemi, uzaktan ağ erişimini bir gereklilik haline getirdi. Okulları hedef alan fidye yazılımlarında kesinlikle bir artış görmeyi bekliyoruz" açıklamasını yapıyor.

Motta, eğitim kurumlarını güvence altına almanın en iyi yollarından birinin bu konuda verilecek eğitimler olduğunu dile getiriyor. “Öğretmenleri, ebeveynleri ve öğrencileri uzaktan öğrenmenin nasıl işleyeceği ve okulun nasıl iletişim kuracağı konusunda eğitmemiz gerekiyor” dedi.

Aktif koruma sağlayan sigortalar tercih edilmeli

Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan da siber risklere karşı uyarıyor. Erdoğan, siber saldırılara karşı sadece teminat veren değil, aktif olarak koruma sağlayan sigorta ürünlerinin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Artan kötü niyetli yazılımlara ve hacker faaliyetlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydeden Erdoğan, önleyici koruma hizmetleri sunan siber güvenlik sigortalarının bu risklerin azalmasını sağlayacağını ve işletmelerin finansal dayanıklılığını artıracağını belirtti.

Bireysel talep de artıyor

Teknoloji kullanımı arttıkça siber saldırıların arttığının altını çizen Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, “Dijitalleşme bir yandan tüm şirketlerde artarken, bir yandan da bireyler tarafında hayatlar daha dijitale ve mobile bağımlı hale geliyor. Bütün bunlar siber sigortaların önemini artırdı. Bence önümüzdeki dönemde gelecek vaat eden branşlardan biri olacak sektörde” dedi.

Sigorta sektörüne büyük görev düşüyor

Hayatımız Sigortalı Dergisi yazarı Cenk Ecevit de, derginin Eylül ayında yayınlanan makalesinde bireysel siber riskleri konu edindi. ‘Siber risk sigortaları’nın büyük bir önem kazanmaya başladığını vurgulayan Cenk Ecevit, “Yaklaşık iki senedir piyasada bulunan bireysel siber risk sigortaları ödeme araçlarının hileli kullanımı, şahsi şifrelerin çalınması, kimlik hırsızlığı gibi risklerin sonuçlarına karşın teminat sağlamakta ve de bu tür riskler için hukuki danışmanlık da temin etmekte” diyor. Ecevit makalesinde bu konuda sektöre de önemli görevler düştüğünü belirterek şöyle devam ediyor: “Poliçe limitlerinin güncellenmesi, güncel risklerin tanımlanarak poliçe içeriklerinin zenginleştirilmesi hatta gelir kaybı gibi seçmeli ek teminatlarla poliçenin satın alınma olasılığı artacaktır. İlaveten, bu tür poliçeleri düzenleyebilecek sigorta şirketlerinin sayısının çoğalması, tanıtım ve reklam kampanyaları ile ürünün toplumsal bilinirliğinin artması da sağlanarak bu tür riske maruz kalabilme olasılığı yüksek olan hemen her internet kullanıcısında satın alma faktörü oluşturulmalıdır.”

Kontrolü elden bırakmayın

Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu ise bu süreçte ebeveynlere 8 önemli tavsiyede bulunuyor.

- Çocuğunuzun internet geçmişine ara sıra göz atın.

-Video konferans yazılımının güncel olduğundan emin olun.

- Sahte Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sitelerine karşı temkinli olun.

- Güçlü parolalar kullanın.

- Cihazlardaki kameralara izinsiz erişilmediğinden emin olun.

- Ebeveyn kontrolü içeren bir güvenlik yazılımı kullanın.