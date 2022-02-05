Türkiye Online eğitimle ilgili flaş karar! Para iadesi...

Online eğitimle ilgili flaş karar! Para iadesi...

Türkiye

Online eğitimle ilgili flaş karar! Para iadesi...

Adana 3. Tüketici Mahkemesi, pandemi nedeniyle online eğitim veren özel kreşler için kritik bir karara imza attı.

05 Şubat 2022, Cumartesi 08:12 Son Güncelleme:
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Dava dosyasına göre, Adana’da yaşayan avukat Nazlı Kesti, 3.5 yaşındaki çocuğunu, özel bir okulun kreşine gönderiyordu. Ancak pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilince küçük çocuk kreşe devam edemedi.

GÜNDE 10 DAKİKA

Özel okul, salgın döneminde hafta içi her gün 10’ar dakikalık online eğitim vermeye başladı. Fakat yaşları 3, 3.5 arasında değişen küçük öğrencilerin derslere ilgisi sağlanamadı, dersler verimsiz geçti. Kesti Ailesi de bunun üzerine, ödediği ücretin iadesini talep etti. Ancak okul reddetti. Seyhan Kaymakamlığı İlçe Hakem Heyetine Başkanlığı’na yaptığı başvuru da reddedilince Nazlı Kesti, Adana 3. Tüketici Mahkemesi’ne dava açtı. 24 Aralık 2021 tarihinde davayı karara bağlayan mahkeme, “Okul öncesi eğitiminin yüz yüze yapılması gerekir” diyerek ödenen kreş ücretinin iadesine karar verdi.

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