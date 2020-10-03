Online eğitimle öğrenmenin yaşı yok!

UDEMY

Bir Türk girişimi olan Udemy’de ilgililere, pek çok farklı alanda online eğitim fırsatı sunuyor. Sanattan bilime kadar her alanda verdiği eğitimlerin çoğu ücretsiz. Her eğitim sonunda sertifika veriliyor. Udemy’de hem Türkçe hem de Ingilizce eğitimlere ulaşmak mümkün.

NEXT AKADEMİ

Dünyanın yeni nesil yöneticilerini yetiştirmek için açılan Next Akademi, pazarlama, iletişim ve satışta sürekli yeniyi arayan, değişimin ve dönüşenin peşinde olanlar için yüksek lisans programları sunuyor. Eğitmen kadrosunda; Levent Erden, Serdar Kuzuluoğlu, Yüce Zerey, Uğur Şeker, Metin Okur, Kına Demirel, Tolga Tatari gibi isimler var.

GLOBAL ENSTİTÜ

Aşçılık son yılların en popüler mesleklerinden biri haline geldi. Eğer siz de usta bir şef olmak istiyorsanız Global Enstitü’nün Temel Aşçılık Eğitimi’ne ücretsiz katılabilirsiniz. Maksimum 14 gün süren kursta başarılı olursanız sertifikanızı alabilirsiniz.

AKADUMI.COM

Can Kaşıkçı, Ozan Can Biber ve Şamil Hazır tarafından hayata geçirilen Akadumi, tamamen kendi geliştirdikleri yazılımla 10 kategoride 250’nin üzerinde kurs ve workshop eğitimlerinin verildiği online bir pazar yeri.

BILGEIS.NET

Dünyadaki ‘en iyi üniversite’ sıralamalarında ülkemizi ön sıralarda temsil eden, üniversite adaylarının gözdesi olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Oxford, Yale gibi üniversitelerin yapmış olduğu projeler gibi ücretsiz eğitimler veriyor. Kişisel stres yönetimi, vitrin tasarımı, web tasarım, pazarlama gibi bir çok dersi ODTÜ hocalarından öğrenip sertifika alabilirsiniz. Üstelik ücretsiz!

İSTANBUL İŞLETME ENSTİTÜSÜ

Bu platformda farklı alanlarda onlarca değişik ders veriliyor. Bu eğitimlerin bazılarından ücretli, bazılarından ise ücretsiz yaralanabilirsiniz. Dijital çağa ayak uydurmak, kendi yayın organını kurmak ya da blogger olmak isteyenlerin büyük ilgi gösterdiği enstitü, online eğitimin ardından sizi sınava tabii tutuyor. Eğer sınavda başarılı olursanız sertifika alıyorsunuz.

TURKCELL AKADEMİ

Türkiye’nin ilk kurumsal üniversitesi olan Turkcell Akademi, profesyonel hayatta ilerlemenize yardımcı olacak online derslerin yanı sıra; finans, pazarlama, teknoloji, girişimcilik ve inovasyon gibi programlar sunuyor. Eğitimin sonundaki sınavda başarılı olanlar sertifika alıyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ E-SERTİFİKA PROGRAMLARI

Muhasebe, girişimcilik, finans, dil, web tasarım, kişisel gelişim, hobi, sağlık ve edebiyat gibi daha pek çok kategoride online eğitim almak istiyorsanız Anadolu Üniversitesi sizleri bekliyor. Alanında uzman hocaların eğitim verdiği e-sertifika programlarından makul bir ücret karşılığında yararlanabilirsiniz.

COURSERA.ORG

Türkiye’nin ilk kurumsal üniversitesi olan Turkcell Akademi, profesyonel hayatta ilerlemenize yardımcı olacak online derslerin yanı sıra; finans, pazarlama, teknoloji, girişimcilik ve inovasyon gibi programlar sunuyor. Eğitimin sonundaki sınavda başarılı olanlar sertifika alıyor.

FUTURLEARN

Ücretli ve ücretsiz seçenekler sunan bu online eğitim platformu dünyanın en iyi okulları ve kuruluşları tarafından hazırlanan ve uzman eğitmenler tarafından sunulan eğitim programları yayınlıyor. FutureLearn’ün 8 milyondan fazla kullanıcısı var.

MASTERCLASS

Bu platformda, alanında uzman olan ünlü kişiler ders veriyor. Verilen online eğitim hizmetleri ücretli ancak alınacak eğitimin ve sertifikanın çok prestijli olduğunu söylemekte yarar var. Gordon Ramsay’in yemek pişirmeyi öğrettiği ve Natalie Portman’ın oyunculuk dersleri verdiği bir eğitim platformundan bahsediyoruz. Serena Williams’tan tenis dersi almanız bile mümkün.

BONUS

Edx.org: 31 farklı kategoride ve yüzlerce farklı başlıkta ders almak mümkün. Udacity.org: Daha çok yazılım alanında eğitim veren bu platformda, kariyerinizi desteklemek için pek çok içerik bulunuyor. Kurslab.com: Her alanda eğitimin bulunduğu bu platformda. 15 dakikalık deneme dersi ücretsiz. Alison.com: Bu sitede hobiden kariyere kadar pek çok alanda kurs bulabilirsiniz. Openculture.com: Bu platformda ise hem sanat hem de sanat tarihi üzerine pek çok kurs bulunuyor.