Online ile kazandı

Sert kış şartları ya da pandemi çekinceleri nedeniyle evden çıkmak istemeyenler hemen millipiyangoonline.com adresinden ya da Milli piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden hızlıca bir oyun hesabı açabilir.

Milli Piyango biletleri ve diğer sayısal oyunları geleneksel olarak her zamanki gibi en yakın bayi, market ya da gezici bayilerden giderek alamayanlar için fırsat kaçmadı. Fiziki olarak bilet almak ya da şans oyunu kuponunu yatırmaya gitmek istemeyenler için dijital satış kanalı hem hijyenik hem de pratik bir çözüm yolu olarak öne çıkıyor.

DİJİTALDE OYUN ÇOK PRATİK

www.millipiyangoonline.com adresindeki ekrandan ya da Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından hızlıca bir oyun hesabı açarak biletlerinizi oluşturabilirsiniz. Üstelik Milli Piyango biletinizi ya da dilediğiniz sayısal oyununuzu oluştururken istediğiniz sayıları seçebilirsiniz. Yani mesela biletinizde uğurlu sayınız ya da istediğiniz amorti rakamını bizzat kendiniz ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde sözgelimi Süper Loto’da da şehrinizin plaka numarası ya da doğum tarihinizi ekleyerek kendi kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Bu yöntemle alacağınız bir bilete ikramiye çıkınca da kazandığınız para direkt olarak online hesabınıza geçecek.



