Online ile kazanma keyfi
Çılgın Sayısal Loto'nun 14 Şubat'taki çekilişinde 130 milyon 718 bin TL'lik büyük ikramiyeyi Milli Piyango oyun platformu üzerinden oynayan bir oyunsever kazandı. Geçtiğimiz ay da Süper Loto'nun 20 Ocak çekilişinde 119 milyon TL'lik büyük ikramiye yine online oynanan bir kupona çıkmıştı. Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması ya da millipiyangoonline.com adresinden hemen bir oyun hesabı açmak mümkün.
19 Şubat 2022, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
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Milli Piyango biletleri ve diğer sayısal oyunları geleneksel olarak her zamanki gibi en yakın bayi, market ya da gezici bayilerden giderek alamayanlar için fırsat kaçmadı. Fiziki olarak bilet almak ya da şans oyunu kuponunu yatırmaya gitmek istemeyenler için dijital satış kanalı hem hijyenik hem de pratik bir çözüm yolu olarak öne çıkıyor.
DİJİTALDE OYUN ÇOK PRATİK
www.millipiyangoonline.com adresindeki ekrandan ya da Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından hızlıca bir oyun hesabı açarak biletlerinizi oluşturabilirsiniz. Üstelik Milli Piyango biletinizi ya da dilediğiniz sayısal oyununuzu oluştururken istediğiniz sayıları seçebilirsiniz. Yani mesela biletinizde uğurlu sayınız ya da istediğiniz amorti rakamını bizzat kendiniz ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde sözgelimi Süper Loto’da da şehrinizin plaka numarası ya da doğum tarihinizi ekleyerek kendi kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Bu yöntemle alacağınız bir bilete ikramiye çıkınca da kazandığınız para direkt olarak online hesabınıza geçecek.