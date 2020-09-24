Milli Piyango şans oyunları kazandırmaya devam ediyor. Sisal Şans ile yeni dönemde çok daha fazla kazandıran aynı zamanda online platformda da oyunseverlerle buluşan oyunlardan bir tanesi de Kazı Kazan. 22 Eylül'de Kazı Kazan Online'da bilet alan oyunsever büyük ikramiyeyi kazandı.

Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulama aracılığıyla 20 TL'lik Kazı Kazan Online bileti satın alan talihli 22 Eylül 2020 tarihinde 1 Milyon TL tutarındaki büyük ikramiyeyi kazandı. Kazı Kazan oyunları Millipiyangoonline.com'da oynanabiliyor.



