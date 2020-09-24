Online Kazı Kazan'da 20 TL'lik bilet ile 1 Milyon TL kazandı
,Sisal Şans ile online platformda oyunseverler ile buluşan Milli Piyango Şans oyunları artık çok daha fazla kazandırıyor. 22 Eylül akşamı online Kazı Kazan oynayan bir oyuncu 20 TL'lik bilet satın alarak 1 Milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazandı.
24 Eylül 2020, Perşembe 13:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Milli Piyango şans oyunları kazandırmaya devam ediyor. Sisal Şans ile yeni dönemde çok daha fazla kazandıran aynı zamanda online platformda da oyunseverlerle buluşan oyunlardan bir tanesi de Kazı Kazan. 22 Eylül'de Kazı Kazan Online'da bilet alan oyunsever büyük ikramiyeyi kazandı.
Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulama aracılığıyla 20 TL'lik Kazı Kazan Online bileti satın alan talihli 22 Eylül 2020 tarihinde 1 Milyon TL tutarındaki büyük ikramiyeyi kazandı. Kazı Kazan oyunları Millipiyangoonline.com'da oynanabiliyor.
BUNLARI DA OKUYUN