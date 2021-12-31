Online Milli Piyango yılbaşı sorgulama sayfası burada! 31 Aralık akşam saatlerinden itibaren 1 bilet 120 milyonluk büyük ödülü kazanırken, 40 bilet sahibi de 120.000 TL’lik ikramiyeyi kazandı. İşte, biletinize ne kadar ikramiye çıktığını kolaylıkla öğrenebileceğiniz Online Milli Piyango yılbaşı sorgulama sayfası ve 120.000 TL'yi kazanan numara…

120.000 TL KAZANAN NUMARALAR





12 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

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MİLLİ PİYANGO BU SENE NE KADAR PARA VERECEK?

1 adet 120 milyon TL,

2 adet, 12 milyon TL,

10 adet, 1 milyon 200 bin TL,

40 adet, 120 bin TL,

100 adet, 12 bin TL,

200 adet, 6 bin TL,

Bin adet, 2 bin TL,

On bin adet, bin TL,

40 bin adet, 500 TL,

200 bin adet 300 TL,

700 bin adet 240 TL,

2 milyon adet 120 TL,

63 adet Tes. İkr. 120 bin TL,

Toplamda, 2 milyon 951 bin 416 adet bilete toplamda 670 milyon 760 bin TL ikramiye verilecek.

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Teselli ikramiyesi, Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiyeyi sadece tek bir rakamla kaçıran biletlere verilen ikramiyedir. Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre farklılık gösterir. 2022 Milli Piyango teselli ikramiyesi ise bu yıl 120 bin TL olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO’DAN KAZANILAN PARA NASIL ALINIR?

5.000 TL'ye kadar olan ikramiyeler

5.000 TL'ye kadar olan ikramiye ödemelerini bayilerden alınabilir. 5.000 TL’ye kadar olan ikramiye ödemeleri için bayilerden “ikramiye bileti” alınmasına gerek yoktur.

5.000,01 TL – 100.000,00 TL arasındaki ikramiyeler

5.000,01 TL ile 100.000,00 TL arasındaki ikramiye ödemeleri Türkiye Halk Bankası'nın 81 ilde yetkilendirilmiş 100 adet şubesinden ve Kıbrıs'ta yetkilendirilmiş 1 şubesinden alınabilir. Bu ödemelerin bankadan yapılabilmesi için herhangi bir bayiden “ikramiye bileti” alınması gerekmektedir. İkramiye ödemesine esas teşkil eden belge biletin aslı olup sadece ikramiye biletinin ibrazı üzerine ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.

Çoklu çekiliş seçeneği ile oynanmış biletlerin ikramiye tahsili için ilgili çekilişlerin tamamının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

100.000,01 TL ve üzerindeki ikramiyeler

100.000,01 TL üzerindeki ikramiyeleri yalnızca Türkiye Halk Bankası İstanbul Levent Şubesinden 09:00 - 12:00 saatleri arasında alınabilir. 100.000,01 TL ve üzerindeki ikramiye ödemeler için bayilerden “ikramiye bileti” alınmasına gerek yoktur.