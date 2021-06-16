Alışveriş Online ödemede yeni iş birliği

Online ödemede yeni iş birliği

Alışveriş

Online ödemede yeni iş birliği

Online ödeme hizmeti de sunan yemek kartı şirketi, ünlü fast food restoran zinciri ile yeni bir iş birliğine imza attı.

16 Haziran 2021, Çarşamba 11:44 Son Güncelleme:
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Sektörde bir ilk olan iş birliği kapsamında Sodexo’lular, subwaysiparis.com’dan verecekleri online siparişleri bakiyeleri ile online olarak ödeyebiliyor. 14 noktada geçerli bu hizmetten yararlanan kullanıcılar, hem bakiyelerini değerlendiriyor, hem de birbirinden lezzetli sandviçlerin tadını çıkarıyor.

Sodexo, yemek kartı çözümü Restaurant Pass ile temassız ve hızlı bir online alışveriş deneyimi vadediyor. Bakiyelerini tüketime hazır yöresel-organik gıda, kasap, su ve yemek alışverişinde değerlendirebilen kullanıcılar 40’ı aşkın üye iş yerlerinden online sipariş verebiliyor. Üye iş yerlerine göz atmak isteyen kullanıcılar, Sodexo Avantaj web sitesi ve mobil uygulama üzerinden üye iş yerlerine ulaşabiliyor. 1993 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteren marka, müşterisine yaşam kalitesi hizmetleri sunuyor. 

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