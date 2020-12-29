Online sağlık danışmanlığının kapsamını genişletti

Aksigorta sağlık ürünlerine sahip olan müşteriler, 7/24 çağrı merkezi ya da web sitesi üzerinden randevu oluşturabilecek ve daha sonra kendilerine gönderilen link üzerinden görüntülü görüşme gerçekleştirebilecekler. Online sağlık danışmanlığı hizmeti ile Aksigorta hem süreç hem de branş sayısı ve doktor seçeneğinin çeşitliliği gibi fark yaratan hizmetlerle ön plana çıkıyor. Akbireysel, Aksağlık, Tamamlayıcı Sağlık sigortası; Hayata Devam Sigortası, Kolay Sağlık gibi sağlık poliçelerinden birine sahip olan Aksigortalılar; çocuk hastalıklarından kadın hastalıklarına, kulak burun boğazdan ortopedi ve dermatolojiye kadar; 14 farklı branşın uzman doktorları ile yabancı dil de dahil olmak üzere görüşmelerini sağlayabiliyorlar. Alanında uzman doktorlarla, online görüntülü görüşme imkanına sahip olan Aksigortalılar; aynı zamanda uzman diyetisyenlerle sağlıklı beslenme hakkında görüşler alabiliyor. Diyet programı oluşturma, kilo verme gibi konularda destek alabiliyorlar.

Öte yandan poliçe sahiplerine psikologlar ile online görüntülü görüşme imkânı da sunan Aksigorta, anksiyete bozuklukları, depresyon, sosyal fobiler ve panik atak gibi çok çeşitli konularda müşterilerine destek olacak.



