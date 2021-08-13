Online tehlikelerden korumak için ne yapmalı?

TAKİP ÇİZELGESI HAZIRLAYIN

İnternette geçirilecek zamanın başlangıç ve bitiş saatlerini çocuğunuzla birlikte belirleyin. Bu sürelere uyması için kararlı olun. Süreye uyulduğunda veya uyulmadığında yapılacakları (ödül-ceza) birlikte tespit edin. k İnternete giriş ve çıkış saatlerini takip etmek için bir çizelge hazırlayın. Bu takip çizelgesi çocuk tarafından doldurulmalı, ebeveynler kontrol etmeli.

GERÇEK İSMİNİ, ADRESINİ VERMESİN

Çocuğunuza sanal ortamda fotoğraf, gerçek isim, adres ve aile üyelerinin bilgilerini vermemesi gerektiğini öğretin. Zaman zaman bunları kontrol edin. İnternette cinsel istismarla karşılaşabileceği konusunda çocuğunuzu bilgilendirin. Kendilerini koruma yollarını anlatın. İnternette tacizin ya da tehdidin suç olduğunu, bu durumlarda mutlaka size başvurmasını söyleyin. İnternette karşılaşabilecekleri hoşa gitmeyen görüntü, paylaşım ve konuşmaları size bildirmesini öğretin. Her ne olursa olsun sizinle paylaşması konusunda onu cesaretlendirin. Kullandığı hesapları denetleyin. Tanımadığı kişilerden gelen mesajlara cevap vermemesini söyleyin. Sorunlu internet kullanımı, internet bağımlılığı ve aşırı internet kullanımı için riskli olan ruhsal hastalıklar konusunda bilgi sahibi olun. Örneğin dikkat eksikliği ve hiperaktivite sosyal anksiyete bozukluğu (sosyal fobi), kaygı bozuklukları sorunlu internet kullanımına kaynaklık ediyor olabilir.

BİRLİKTE ZAMAN GEÇİRİN

Ebeveynlerin doğru model olabilecek davranışlar sergilemeleri önemli. Çocuklar her zaman ebeveynleri izler, görür ve taklit eder. Bu nedenle önce siz ekranınızı kapatın. Aile bireylerinin birbirleri ile zaman geçirmeleri, derin ilişkiler kurabilmeleri ve bağlanabilmeleri için fırsat yaratın. Bilgisayar oyunlarını “Çocuğum beni rahatsız etmesin, oyun oynasın” şeklinde bir araç olarak görmeyin. Evde çocuklarla grup halinde oynanabilecek oyunlar oynayın. Aile için okuma saatleri planlayabilirsiniz. Asıl önemlisi çocuğunuza huzur duygusu getirecek şeyler bulun. Örneğin çocuğunuzu seveceği bir hobiye, spora, dansa yönlendirebilirsiniz