Online terapi için 200 psikolog aranıyor

Sosyal hayatın kısıtlandığı pandemi döneminde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de psikolojiler bozuldu. Öyle ki milyonlarca kişi virüs kapma ve ölüm korkusu nedeniyle psikolojik danışmanların ofislerine bile gitmeye çekinir oldu. Herkese her yerden ulaşmak için 50 kişilik bir ekiple online terapi uygulaması Tappy ve internet platformu ‘usetappy.com’u Ender Heper ve Orhan Yıldız ile kuran Koray Bilici, Avrupa’dan da büyük talep aldıklarını, yakında Almanya, Hollanda ve Belçika’da da hizmet vereceklerini kaydetti.

ŞEHİR FARK ETMİYOR

Bu platformların istihdam için ciddi katkı sağlayacağına da vurgu yapan Koray Bilici, şunları söyledi:

“Türkiye’de yılda 8 bin psikolog mezun oluyor. İş bulamayanlar kendi ofislerini açmak zorunda. Kendilerini ispat etmeleri yani önemli bir çevre oluşturmaları da yıllar alabiliyor. Biz bu işe 50 kişi ile başladık. Talepler artınca kısa vadede 200 kişi daha alma kararı verdik. Türkiye’nin her yerinden aldığımız başvurular internet sitemizden yapılıyor.”

3 SEÇENEK

Her psikoloğun kendi fiyatını kendisinin belirlediğini de söyleyen Bilici, şöyle devam etti:

“Fiyatlar 150 ile 500 lira arasında değişiyor. Platforma girer girmez en geç 1 dakika içerisinde alanında uzman psikologla görüşmeye başlanabiliyor. Seanslar ortalama 45 dakika sürüyor. İsteyene sesli, isteyene görüntülü, isteyene ise mesaj yoluyla hizmet veriyoruz. Çünkü yüzünü göstermek istemeyenler de oluyor. Araştırmalarımıza göre online terapi alanların çok büyük kısmı artık fiziksel terapiye gitmiyorlar. Zaten aynı hizmet online olarak veriliyor.”

EN ÇOK KADINLAR

Türkiye’de 10 kişiden 7’sinde psikolojik sorun olduğunu tahmin ettiklerine dikkat çeken Koray Bilici, terapi almak için başvuranların yüzde 65’inin ise kadınlardan ve eğitim seviyesi yüksek kişilerden oluştuğunu dile getirdi. Bilici, “18 yaşından küçüklere ebeveynleri eşliğinde destek veriyoruz. En çok gelenlerin yaş ortalaması ise 25 ve 35 arası” diye konuştu. Bilici, en çok terapi almak isteyenlerin sorunlarını ise şu maddelerle açıkladı:

ODAKLANAMAMA...

Pandemiye bağlı ölüm korkusu. Panik atak. Dikkat dağınıklığı. Hiperaktivite.

Madde ve oyun bağımlılığı.

Boşanma terapileri. Ergen psikolojisi. Sınav ve eğitim kaygısı.

Anksiyete. Hastaneye gidememe korkusu.