OnlyFans müstehcen içerikleri yasaklama kararından vazgeçti

Platformdan bugün yapılan açıklamada, gelen tepkilerin dikkate alındığı ve müstehcen içerikleri yasaklama kararının iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada takipçilere, taleplerini ve tepkilerini dile getirdikleri için de ayrıca teşekkür edildi.

Şirketin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Çeşitli içerikleri oluşturan topluluğumuzu desteklemek için gerekli güvenceleri sağladık ve planlanan 1 Ekim politika değişikliğini askıya aldık. OnlyFans olarak, kapsayıcılık anlamını taşımaya ve tüm içerik oluşturucular için bir yuva sağlamaya devam edeceğiz.

Engelleyeceğini duyurmuştu

OnlyFans, 19 Ağustos tarihinde 1 Ekim'den itibaren müstehcen fotoğraf ve videoları engelleyeceğini duyurmuştu.

Kararın, platformun ödeme sağlayıcıları ve bankacılık ortaklarından gelen baskının ardından alındığı belirtilmişti.

Bu arada, yasağa rağmen kullanıcıların, OnlyFans'ın politikalarını ihlal etmemesi şartıyla bazı müstehcen içerikleri yayınlayabilecekleri ifade edilmişti.