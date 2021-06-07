Onu gerçekten dinliyor musun?

İHTİYAÇ DUYDUKLARINDA BİZE ULAŞABİLECEKLERİNDEN ŞÜPHE DUYARLAR

Çocuklar bizi teminat verdiğimiz sözler üzerinden değil söz verdiğimiz konudaki davranışlarımızı takip ederek değerlendirirler. Bir sonuç çıkarırlar. Günlük rutinde farkında olmadan yaptığımız her şey onların zihninde depolanır. Ebeveynlerine kendilerini anlatabileceklerine inanmadıkları için de zamanla umutlarını tamamen kaybederler.

ÇOCUKLARLA SADECE GÖREV VE SORUMLULUKLAR ÜZERINDEN İLİŞKİ KURMAYIN

Çocuklarla sürdürmeye çalıştığımız ilişkiyi sadece dersler ve sorumluluklar düzeyinde tutmaya başladığımızda bizden tamamen uzaklaşmaya başlarlar. “Yaptın mı?” “Çözdün mü?” “Sofrayı kurdun mu?” “Bugün kaç soru çözdün?” “Niye çözmedin?” “Yine telefona çok baktın.” Bu iki listedeki cümleler sizin evde sıklıkla çınlıyorsa iletişim akışında çift yönlü bozulma gerçekleşmiş olabilir. Aman dikkat!