Çocukluk Onu gerçekten dinliyor musun?

Onu gerçekten dinliyor musun?

Çocukluk

Onu gerçekten dinliyor musun?

Efendim, ne dedin? Bir daha söylesene. Dur şimdi işim var. Akşama konuşalım. Tam olarak neydi, telefona bakıyordum duymadım.Şimdi olmaz, çok yorgunum. Bu listenin ne kadar uzayabileceğini tahmin edebilirsiniz. Hayatın akışı içinde ağzımızdan dökülüverir bu basit cümleler. Zamanla birikir birikir ve onlar için toksik etkiye ulaşır. Bize olan inançlarını kaybederler. Uzman Psikolog Ceyda Yanar bu durumun önüne geçebilmek için ebeveynlere uyarılarda bulundu.

07 Haziran 2021, Pazartesi 11:51 Son Güncelleme:
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İHTİYAÇ DUYDUKLARINDA BİZE ULAŞABİLECEKLERİNDEN ŞÜPHE DUYARLAR

 Çocuklar bizi teminat verdiğimiz sözler üzerinden değil söz verdiğimiz konudaki davranışlarımızı takip ederek değerlendirirler. Bir sonuç çıkarırlar. Günlük rutinde farkında olmadan yaptığımız her şey onların zihninde depolanır. Ebeveynlerine kendilerini anlatabileceklerine inanmadıkları için de zamanla umutlarını tamamen kaybederler.

ÇOCUKLARLA SADECE GÖREV VE SORUMLULUKLAR ÜZERINDEN İLİŞKİ KURMAYIN 

Çocuklarla sürdürmeye çalıştığımız ilişkiyi sadece dersler ve sorumluluklar düzeyinde tutmaya başladığımızda bizden tamamen uzaklaşmaya başlarlar. “Yaptın mı?” “Çözdün mü?” “Sofrayı kurdun mu?” “Bugün kaç soru çözdün?” “Niye çözmedin?” “Yine telefona çok baktın.” Bu iki listedeki cümleler sizin evde sıklıkla çınlıyorsa iletişim akışında çift yönlü bozulma gerçekleşmiş olabilir. Aman dikkat!

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