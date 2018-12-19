Son dakika! Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dün yapılan uyarıların ardından Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Sarıyer Ayazağa'da dere taşması nedeniyle yol trafiğe kapandı. Sabah saatlerinden itibaren sulu kar olarak başlayan yağış yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının yanında rüzgâr da etkili oldu. İşe ve okula gitmek isteyenler zor anlar yaşadı. Ayazağa'da taşkın nedeniyle su basan evde mahsur kalan 6'sı çocuk 12 vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı. Kağıthane'de de Cendere Deresi'nin su seviyesi yükseldi. Bazı yolları su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da olumsuz hava koşulları hayatı zorlaştırırken, ülke genelinde soğuk hava ve kar etkisini artırdı.

İSTANBUL'DA SICAKLIK ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyordu. Yağışların ülke genelinde etkisini devam ettirmesi öngörülürken İstanbul'da yarından itibaren sıcaklıkların artması bekleniyor.

TRAKYA'DA 3 GÜN BOYUNCA DON

Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre, Trakya'da don olayı yaşanması bekleniyor.

Trakya'da bugün(çarşamba) meydana gelen kar yağışlarının ardından, hava sıcaklıklarının üç gün boyunca gece ve sabah saatlerinde 0 (sıfır) derecenin altına düşmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunmalıdır.