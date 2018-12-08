Önümüzdeki on yılda 5G, AI ve XR konuşulacak

Snapdragon 855 Mobil Platformu, Snapdragon X50 5G modem desteği ile birlikte geliyor. İsteyen üreticileri platformu 5G desteği ile sunabilecek. Ürün üzerinde Snapdragon X24 LTE modem kullanılıyor. Bu modem 4G bağlantısı en iyi şekilde kullanılması için tasarlanmış. Snapdragon X50 ile bu platform, hem Sub-6 GHz hem de mmWave frekans bantları için 5G’yi destekleyerek, hızlı tepki verme ve benzeri görülmemiş hızlar sağlıyor. MmWave frekans bantlarında, kullanıcılar mevcut ticari çözümlerden bazılarına kıyasla 20 kata kadar daha hızlı ortalama performans alabiliyor. Bu teknoloji ugünün aşırı veri taleplerine sahip çok oyunculu VR oyunları, AR ile alışveriş gibi yeni nesil etkileyici deneyimlerin önünü açacak.

Snapdragon 855 aynı zamanda Qualcomm Wi-Fi 6 mobil platformu ile güçlü bir sonraki nesil Wi-Fi performansı sunuyor. 8×8 gibi daha fazla cihaza daha verimli şekilde hizmet vermek için gelişmiş özellikler (4×4 cihazlardan 2 kata kadar iyileştirme), Hedef Uyanma Süresi WPA3 ile % 67’ye kadar daha fazla güç verimliliği ve en son güvenlik özelliklerini sunuyor. Snapdragon 855 ayrıca Qualcomm 60 GHz Wi-Fi mobil platformunu kullanan mmWave Wi-Fi’yi de destekliyor. Bu özellik sektörün ilk 802.11ay tabanlı platformu, eşi benzeri görülmemiş bir 10 Gb / sn’ye kadar Wi-Fi hızlarını alıyor ve eşdeğer düşük gecikme süresi sağlıyor.

Üstün Performans

Snapdragon 855 mobil platformu endüstri lideri performans ve verimliliği sağlamak için tasarlanmış. Arm Cortex teknolojisine dayanan son teknoloji Qualcomm Kryo 485 işlemci, önceki nesil amiral gemisi platformuna göre% 45’e varan performans artışı sağlıyor. Yeni Qualcomm Adreno 640 GPU, bir önceki yıla oranla % 20 daha hızlı grafik sağlıyor. Adreno grafiklerini kullananların oyun deneyimleri, Vulkan 1.1, yüksek dinamik aralık (HDR) ve fiziksel tabanlı oluşturma (PBR) desteği ile bir üst seviyeye ulaşacak.

Yapay zekanın gücüne hazır mısınız?

Snapdragon 855 mobil platformu üzerinde 4. nesil yapay zeka motoru kullanılıyor. Saniyede fazla 7 trilyon işlem kapasitesi sunan bu platform yeni nesil Qualcomm AI Motoru ile önceki nesil mobil platforma göre AI performansını 3x artırmış durumda. Yeni Qualcomm Hexagon 690 İşlemci, yeni tasarlanmış bir Altıgen Tensör Hızlandırıcısı (HTA) ve dört adet Hexagon Vector eXtensions (HVX) içeriyor. AI hızlandırmayı geliştiren Adreno GPU donanım geliştirmeleri % 50 daha fazla aritmetik mantık birimi içeriyor ve AI performansını daha da hızlandırmak yeni Kryo 485 işlemciye eklenmiş durumda.

Geliştirilmiş Kamera Performansı

Snapdragon 855 mobil platformu, çarpıcı fotoğraflar ve videolar çekmek için yeni standartlar belirliyor. Yeni Qualcomm Spectra 380 ISP, dünyanın ilk kez duyurulan CV-ISP’sinin en üst düzeyde hesaplamalı fotoğraf ve video yakalama özellikleri sunarken aynı zamanda 4x’e kadar güç tasarrufu sağlayan çeşitli yetenekleri bir araya getiriyor. CV-ISP, 60 fps’de 4K HDR’de gerçek zamanlı olarak video yakalama, nesne sınıflandırması ve nesne segmentasyonu sağlayan donanım tabanlı derinlik algılamayı içeriyor. Bu, bir kullanıcının bir video yakalayabileceği ve 1 milyardan fazla renk tonunu kullanarak 4K HDR çözünürlüğüyle gerçek zamanlı olarak sahnede seçilen nesneleri veya arka planların yerini doğru bir şekilde değiştirebileceği anlamına geliyor. Dahası, Snapdragon 855, HEIF dosya formatı kodlaması içine donanım hızlandırması ekleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği verimli bir şekilde kaydetmek ve göndermek için dosya boyutlarını % 50 azaltıyor.

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