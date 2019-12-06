Önünde ayağa kalkmayan personele ceza veren Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi istifa etti
İstifayı duyuran Güngören Belediyesi Başkanı Bünyamin Demir, “Mesai arkadaşımızdan özür dileriz” dedi
Güngören Belediyesi Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi’nin “kendisini görüp ayağa kalkmadı” iddiasıyla belediyede çalışan bir şoföre her gördüğünde ayağa kalkma cezası verdi.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, başkan yardımcısının istifa ettiğini açıkladı.
Demir, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
https://twitter.com/Bunyamindemirdr/status/1202705754823806976