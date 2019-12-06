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  • Önünde ayağa kalkmayan personele ceza veren Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi istifa etti

Önünde ayağa kalkmayan personele ceza veren Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi istifa etti

İstifayı duyuran Güngören Belediyesi Başkanı Bünyamin Demir, “Mesai arkadaşımızdan özür dileriz” dedi

06 Aralık 2019, Cuma 07:53 Son Güncelleme:
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Önünde ayağa kalkmayan personele ceza veren Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi istifa etti

Güngören Belediyesi Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi’nin “kendisini görüp ayağa kalkmadı” iddiasıyla belediyede çalışan bir şoföre her gördüğünde ayağa kalkma cezası verdi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, başkan yardımcısının istifa ettiğini açıkladı.

Demir, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:



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