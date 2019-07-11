Önünde habersizce bekliyordu! Mermeri üzerine düştü Konya’da, iş yerinin kapısının yanındaki mermer kaplama, önünde bekleyen kişinin omzuna düştü. Yakınından geçen anne ile çocuğu da koşarak kurtuldu. Bu anlar, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi