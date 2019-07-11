Önünde habersizce bekliyordu! Mermeri üzerine düştü
Konya’da, iş yerinin kapısının yanındaki mermer kaplama, önünde bekleyen kişinin omzuna düştü. Yakınından geçen anne ile çocuğu da koşarak kurtuldu. Bu anlar, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi
Olay, Konya'nın Meram ilçesindeki tarihi Bedesten Çarşısı’nda meydana geldi. Dükkanın kapısının yanındaki duvarın mermer kaplaması, önünde bekleyen kişinin üzerine doğru düştü.
İsmi bilinmeyen kişinin son anda fark ettiği mermer, kaçmasına rağmen omzuna çarptı.
Yakınından geçen anne ile çocuğu da mermerden koşarak kurtuldu. Omzuna mermer düşen kişi ise yaralanmadı.
DHA