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Önünde habersizce bekliyordu! Mermeri üzerine düştü

Konya’da, iş yerinin kapısının yanındaki mermer kaplama, önünde bekleyen kişinin omzuna düştü. Yakınından geçen anne ile çocuğu da koşarak kurtuldu. Bu anlar, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi

11 Temmuz 2019, Perşembe 17:02 Son Güncelleme:
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Önünde habersizce bekliyordu! Mermeri üzerine düştü

Olay, Konya'nın Meram ilçesindeki tarihi Bedesten Çarşısı’nda meydana geldi. Dükkanın kapısının yanındaki duvarın mermer kaplaması, önünde bekleyen kişinin üzerine doğru düştü.

İsmi bilinmeyen kişinin son anda fark ettiği mermer, kaçmasına rağmen omzuna çarptı.

Yakınından geçen anne ile çocuğu da mermerden koşarak kurtuldu. Omzuna mermer düşen kişi ise yaralanmadı.

DHA

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