Onur Ağaoğlu: Corona virüs yüzünden çok şey değişti

“Salgın yüzünden kısa süre içinde çok şey değişti. Çoğu işletme büyük ölçüde olumsuz etkilendi" diyen Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Ağaoğlu iş dünyasına uyarılarda bulundu:

"Şirketler, CEO’lar, yöneticiler, girişimciler, çalışanlar ve işletme sahipleri tüm dünyada belirsizlik durumuyla karşı karşıya ve ileride ne olacağını tahmin edemiyorlar. Şirket sahipleri günümüzde var olan bazı büyük şirketlerinin en kötü zamanlarda ortaya çıktığını biliyorlar. En karanlık anlarımızda, yeni fikirler ve girişimler yolumuza ışık oluyor. Tek ihtiyacımız olan harika bir fikrin ışıltısı.

Yeni gerçekliğimizden hangi yeni şirketler, ürünler, hareketler doğacak? Yeteneklerinizi değerlendirin, sözleşmelerinizi gözden geçirin, işinizi yürütmek için gerçekten neyin gerekli olduğuna karar verin. Harcamalarınızı yaparken dikkatli olun. Kayıplarınızı nasıl azaltabileceğinizi görmek için finans durumunuza bakın. İşlerinizdeki aksaklıkları düzeltmenin tam zamanı. İşinizi stabilize ettikten sonra geleceğe odaklanmanın zamanı geldi.”

Onur Ağaoğlu kimdir?

Ünlü İş insanı Ali Ağaoğlu' nun yeğeni olan Onur Ağaoğlu 15 Haziran 1990 senesinde İstanbul' da dünyaya gelmiştir. Memleketi Trabzon'a bağlı Of ilçesidir. Eğitim hayatına İstanbul’da başlamış, daha sonra dil eğitimi için İngiltere'ye gitmiş, The Leys School isimli kuruluşta eğitim almış ve sonrasında Türkiye’ye geri dönmüştür. 2011 senesinde Yeditepe Üniversitesi Mimarlık bölümünde akademik eğitimini tamamlamıştır. 2015 senesinde Bilgi Üniversitesi’ne MBA yüksek lisans için kabul edilmiştir.

İş dünyasında yaptığı açıklamalarla adını sıkça duyuran Onur Ağaoğlu; Üniversite döneminde Organik tarım ve Drone teknolojileri gibi sektörlerde yatırımlar yapmıştır. Girişimcilik alanında iki kitap yazmıştır. Entrepreneur: What I Want To Be ve The Meaning Of Life. Müzikle yakından ilgilenmektedir.

Yakın tarihte girişimcilere destek amaçlı 20 Milyon TL' lik girişim sermayesi şirketi kuracağını ve Türkiye'deki girişimcileri yurtdışı ile buluşturacağını açıklamıştı. Onur Ağaoğlu, 2015 senesinden bu yana Ağaoğlu Concept yönetim kurulu başkanı ve Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim kurulu üyesi olarak iş hayatına devam etmektedir.