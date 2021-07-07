Magazin Onur Akay, ağzını bantladı ve Meltem Miraloğlu'na tepki gösterdi!

Onur Akay, ağzını bantladı ve Meltem Miraloğlu'na tepki gösterdi!

Magazin

Onur Akay, ağzını bantladı ve Meltem Miraloğlu'na tepki gösterdi!

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, dün akşam ünlü sunucu Yasemin Bozkurt ve Figen Civan'ın UçanKuş TV'de sunduğu Canlı Masa isimli magazin programına konuk oldu. Akay'ın canlı yayında ağzını bantlaması dikkat çekti.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 12:05 Son Güncelleme:
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Onur Akay'ın dün akşam katıldığı canlı yayında ağzını bantlaması dikkat çekti. Görüntülü olarak stüdyoya bağlanan Akay, kendisine 2 ay konuşma yasağı getiren ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu'na, canlı yayında ağzını bantlayarak tepki gösterdi.

İLYAS TETİK AÇIKLAMASI

Programda vefat eden müzisyen İlyas Tetik'le ilgili açıklamalar yapan Onur Akay, "İlyas Tetik pandemi öncesinde maddi sıkıntılar yaşamaya başlamış. Pandemi ile birlikte maddi çöküntü içine giren Tetik, namazını kılmış ve hayatına son vermiş" dedi.

2 AY SONRASINA RANDEVU VERDİ

Canlı yayında müzisyenlere destek verilmesini isteyen Akay, "Yazarlar da susturulmasın" diyerek birden ağzını siyah bantla bantladı ve kendisine 2 ay konuşma yasağı getiren Meltem Miraloğlu'na susarak tepki gösterdi. Sunucuların şaşkınlık yaşadığı o anlarda Bozkurt, "Eylül'de konuşuruz" diyerek Akay'a 2 ay sonrası için randevu verdi.

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