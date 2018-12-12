Onur Akay babasının vefat ettiğini duyurdu

Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, baba acısı ile yıkıldı. 2015 yılında akciğer ve prostat kanseri teşhisi konulan 73 yaşındaki ressam babası Vedat Akay, gece 03:00’te Ankara’da hayata gözlerini yumdu.

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen Onur Akay, gece 01:00’de kalbi duran babasına ambulans gelene kadar kalp masajı yaptı. Eve gelen 112 sağlık ekibi ise, Akay’ın babasının kalbini çalıştırmak için 1 saat boyunca müdahale etti. Daha sonra en yakın hastaneye kaldırılan Vedat Akay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'ACIMIZ ÇOK BÜYÜK'

Instagram hesabından paylaşım yapan Onur Akay, “Canım babam Vedat Akay’ı kaybettik, acımız çok büyük. Cenazesi yarın Karşıyaka Mezarlığı’nda öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecek. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

Vedat Akay, kendi buluşu olan ‘Elkamet Yağlı Boya’ çalışmaları yapıyordu ve İstanbul’un ünlü yerlerinin resimlerini çiziyordu.



