Türkiye Onur Alp Eker'in ölümünde önemli gelişme! Ailesi otopsi raporundaki çarpıcı ayrıntıyı açıkladı
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Onur Alp Eker'in ölümünde önemli gelişme! Ailesi otopsi raporundaki çarpıcı ayrıntıyı açıkladı

Türkiye

Onur Alp Eker'in ölümünde önemli gelişme! Ailesi otopsi raporundaki çarpıcı ayrıntıyı açıkladı

Ankara'da kaçan kurbanlığın arkasından giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan Onur Alp Eker'in cansız bedeni günler sonra bulunmuştu. Olayla ilgili yürek burkan bir ayrıntı ortaya çıktı! Gencin ailesi otopsi raporunu açıkladı. İşte ayrıntılar...

06 Ağustos 2021, Cuma 12:56 Son Güncelleme:
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Başkentte Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığı ararken kaybolan ve iki gün sonra cesedi bulunan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Onur Alp Eker'in ailesi, en büyük hayali olan tıp fakültesini tamamlayamadan yaşama veda eden çocuklarının üzüntüsünü yaşıyor.

AA muhabirinin görüştüğü Eker'in dedesi Zühtü Erdoğan, torunuyla her zaman iyi anlaştığını ve yakın ilişki içerisinde olduğunu söyledi.

Küçük yaşlardan bu yana doktor olma hayali kuran Onur Alp'in 2 yıl önce Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığında tüm aile fertlerinin büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Erdoğan, eğitim hayatı boyunca okuluna dört elle sarılan torununun başarılarıyla kendilerini sürekli gururlandırdığını belirtti.

Bayramının ilk gününde bir araya geldiği torununun kaçan kurbanlığı yakalamak için arkasından gittiğini ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını anlatan Erdoğan, tüm aramalara rağmen 2 gün sonra cesedi bulunan Eker'in acısının yüreklerini dağladığını vurguladı. Bir yandan üzüntülerini yaşadıklarını diğer yandan otopsi raporunu beklediklerini aktaran Erdoğan, "Raporun 35-40 gün sonra geleceği söylendi ancak ölüm raporunda bir ibare var, 21.30'da öldüğü yazılmış. Demek ki saat 12.00'den o saate kadar güneşin altında yürümüş. Oraya oturdu mu, düştü mü artık nasıl olduysa ölmüş..." diye konuştu.

Torununu arama çalışmalarına devletin tüm imkanlarıyla destek verdiğine işaret eden Erdoğan, bu konuda yetkililere minnettar olduklarını söyledi. Tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp'in hayallerinin yarıda kaldığını anlatan Erdoğan, "Pandemi döneminde devamlı ders çalışırdı. Hayali doktorluktu, yardımsever bir çocuktu, iyi niyetliydi. Yarım bıraktı gitti bizi. Acımıza kim ortak olduysa kim ilgilendiyse herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan Ankara'daki ön otopsi raporunda Eker'in ölümüyle ilgili arı sokmasına dair bir bilgi bulunmadığı öğrenildi. Eker'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumundan otopsi raporunun beklendiği belirtildi.


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