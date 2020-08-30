Magazin Onur Buldu ve Duygu Koz'un mutlu günü

Onur Buldu ve Duygu Koz'un mutlu günü

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Onur Buldu ve Duygu Koz'un mutlu günü

Güldür Güldür Show’un oyuncusu Onur Buldu, İngilizce öğretmeni sevgilisi Duygu Koz’la Nisan ayında evlenmişti. Çift pandemi nedeniyle düğünü ertelemişti.

30 Ağustos 2020, Pazar 19:21 Son Güncelleme:
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Güldür Güldür Show’un oyuncusu Onur Buldu, İngilizce öğretmeni sevgilisi Duygu Koz’la Nisan ayında evlenmiş; Buldu ve Koz, 19 Nisan’da Beşiktaş Kültür Merkezi’nde yapmayı planladıkları nikâh törenlerini corona virüs salgını nedeniyle ünlü oyuncunun Etiler’deki evinin bahçesinde yapmıştı.

Düğün yaptılar

Onur Buldu ile Duygu Koz, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini dün akşam gerçekleştirdi. İkiliyi bu mutlu gününde ailesi ve yayın arkadaşları yalnız bırakmadı. 38 yaşındaki Buldu, mutlu günlerinden karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.


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