Onur Büyüktopçu o iddialara cevap verdi!
İki sene boyunca TV8'deki 'Yemekteyiz'i sunan Onur Büyüktopçu, geçen sezon sonunda programı bırakmıştı. Yerine Seda Sayan gelmişti.
Show TV'de 'Damat Beğendi' adlı bir yapımla ekranda olacak olan Onur Büyüktopçu ''Ayağını Seda Sayan kaydırdı'' iddialarına cevap verdi:
''Böyle bir şey asla yok. Ben haziranda ayrılacaktım. Bunu da yapımcıma şubatta ilettim. Değişik bir şeyler yapmak istediğimi söyledim. Seda Hanım tecrübesi ve başarısıyla bayrağı benden devraldı.''