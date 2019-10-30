Onur Büyüktopçu: Para karşılığı biriyle evlenmeyi düşündüm! Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına sunucu-oyuncu Onur Büyüktopçu konuk oldu. Öğrenciyken bir dönem İngiltere’de yaşayan Onur Büyüktopçu, orada kalmak için para karşılığı birisiyle evlenmeyi düşündüğünü canlı yayında itiraf etti