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Onur Büyüktopçu: Para karşılığı biriyle evlenmeyi düşündüm!

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına sunucu-oyuncu Onur Büyüktopçu konuk oldu. Öğrenciyken bir dönem İngiltere’de yaşayan Onur Büyüktopçu, orada kalmak için para karşılığı birisiyle evlenmeyi düşündüğünü canlı yayında itiraf etti

30 Ekim 2019, Çarşamba 13:49
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Onur Büyüktopçu: Para karşılığı biriyle evlenmeyi düşündüm!

İşte Onur Büyüktopçu’nun açıklamalarından satır başları…

  • Ben İngiltere’de yaşarken orada kalmak için ‘şansımı deneyeyim burada kalayım’ diye düşündüm ama olmadı. Bir dönem araştırdım bu işleri ama beni alan çıkmadı.
  • Bu işler yurt dışında böyle. Orada kaldıkça belli bir süre sonra; ‘Ben sana para vereyim benimle evlen, ben de burada oturma ve çalışma izini alayım para kazanayım’ diye düşünüyorsun.

'Evlenince 5-6 ay aynı evde yaşamak gerekiyormuş'

  • Ben kimseye bu teklifi yapmadım ama araştırdım, sonra düşündüm bana göre bir iş olmadığını anladım. Çünkü evlenince 5-6 ay aynı evde yaşamak gerekiyormuş.
  • ‘Hani evlendim, oturum izni aldım sen yoluna ben yoluma’ diye bir şey yok ben de vazgeçtim.


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