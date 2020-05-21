Magazin Onur Büyüktopçu'nun hayali yıllar sonra gerçek oldu

Onur Büyüktopçu'nun hayali yıllar sonra gerçek oldu

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Onur Büyüktopçu'nun hayali yıllar sonra gerçek oldu

Neşesi, eğlencesi ve birbirinden değerli ödülleriyle izleyici karşısına çıkacak olan Çarkıfelek’in sunuculuğunu oyuncu Onur Büyüktopçu üstlenecek.

21 Mayıs 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Onur Büyüktopçu’nun, Kanal D’de yıllarca Mehmet Ali Erbil ile özdeşleşen ‘Çarkıfelek’i bundan sonra sunacak olması televizyon dünyasına bomba gibi düştü. Onur Büyüktopçu, “Telefonumun çalıp ‘Sizinle Çarkıfelek için görüşmek istiyoruz’ dedikleri an, yaşadığım heyecanı ve kalp çarpıntımı anlatamam. Gelen yorumlar müthiş pozitif” dedi.

"Kısmet bugüneymiş"

Onur Büyüktopçu şöyle konuştu: “Kiralık Aşk’taki rol arkadaşım Nergis Kumbasar ile 2016’da Çarkıfelek’e katılmıştık. Mehmet Ali Erbil ile çok eğlenmiştik. Yarışırken içimden ‘İnşallah ileride ben sunarım’ diye geçirmiştim. Yıllardır da bekliyordum. Kısmet bugüneymiş.” ‘Çarkıfelek, Ramazan Bayramı’nın birinci günü saat 20.00’de Kanal D’de.


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