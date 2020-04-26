Onur Can Özcan kimdir? Onur Can Özcan ne zaman, neden vefat etti?

3 Haziran 2018 yılında Şile'nin İmrenli mevkiinde 5 arrkadaşı ile birlikte tekne ile açılan Onur Can Özcan'ın bulunduğu tekne alabora olmuştu. Olay sırasında denize düşen Recep Yıldırım'ı denizden çıkarmayı başaran çevredekiler ambulansa haber vermişti. Denizden çıkarılan Recep Yıldırım'ın hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Alabora olan teknede bulunan Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken Onurcan Özcan'a (21) ulaşılamamıştı. Bir gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Onur Can Özcan'ın cansız bedenine bir gün sonra ulaşılmıştı.

21 yaşındaki besteci, solist ve söz yazarı Onur Can Özcan, YouTube'da yayınladığı videolar milyonlarca kez tıklanan ve 2018 yılında gençler arasında popüler olan bir isimdi. Özcan, özellikle "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınıyor.