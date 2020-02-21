Onur Kıvrak 1 sene sonra ortaya çıktı
Trabzonspor'un kaptanlığını da yapmış olan Onur Kıvrak, 2018'in sonlarına doğru süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı. Birçok takımın talip olduğu Onur Kıvrak, Trabzonspor haricinde bir yerde oynamaktansa 32 yaşında futbolu bırakmayı tercih etmiş ve emekli olmuştu. 1 senedir ortalarda görünmeyen Onur, ortaya çıktı.
21 Şubat 2020, Cuma 11:46 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un ve Milli Takım'ın eski kalecisi Recep Onur Kıvrak, Instagram hesabı açarak geri döndü.
13 Ocak 2019 tarihinde emeklilik kararı aldıktan sonra hiçbir yerde görüntü vermeyen 32 yaşındaki kaleci, futbolseverler tarafından merak ediliyordu.
Yusuf Yazıcı'nın 'Hoş geldin abim' notuyla Instagram hesabını paylaştığı Onur Kıvrak, henüz açtığı hesabından fotoğraflar paylaşıyor.
Trabzonspor'daki dönemlerinden görüntüler paylaşan Kıvrak, ailesiyle olan fotoğraflarını da hesabına yüklüyor.
Spordan kopmadığı görülen eski kaleci, formunu hala koruyor.
Onur Kıvrak'ın Instagram hesabı 2 günde 35 bin takipçiye ulaştı.
https://www.instagram.com/rok_kvrk/