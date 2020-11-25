Benim için Trabzon ve Trabzonspor her zaman dik duruşun simgesidir. Ben bunu örnek alarak hareket ettim. Her zaman gerçekleri söylemeye çalıştım. Trabzon'da doğmadım ama gerçek Trabzonsporlu oldum.
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Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra hangi takımlardan teklif aldın?
Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra 5 ya da 6 Süper Lig takımından teklif aldım. 2010-2011 yılı Liverpool maçından sonra Manchester United'ın beni istediği söylendi bana kulüpten. O yıl değil ama sezon sonunda verileceğim söylendi bana ama maalesef sakatlığım sebebiyle o da gerçekleşmedi. Daha sonra Atletico Madrid kulübe 5 milyon euro teklif yaptı ama teklif az bulunduğundan dolayı bu transfer gerçekleşmedi.
Trabzonspor'da görev almayı düşünüyor musun?
Teknik direktör veya kaleci antrenörü olarak hiçbir zaman görev yapmayı düşünmüyorum. Ama ilerde Trabzonspor'da yönetici pozisyonunda olursa yapmayı isterim.
Trabzonspor'un durumunu nasıl değerlendiriyorsun?
Trabzonspor'da geçen yıl iyi bir ekip ruhu vardı ve maalesef şampiyonluğu kaçırdık. Bu yılki durumun aynısını 2011'de biz de yaşadık. 2011'den sonra takım dağıldı ve yeniden toparlanmak bayağı uğraştırdı bizi. İyi bir takım kurduktan sonra o takımı elde tutmak gerekiyor. Bu yıl başarılı olacağımızı düşünüyorum.
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