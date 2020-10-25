Onur Kıvrak'tan Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor paylaşımı
Ocak 2019'da henüz 31 yaşında futbolu bırakan Onur Kıvrak, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi eksi takımına destek oldu. Trabzonspor'un eski oyuncusu olan Onur Kıvrak'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:
25 Ekim 2020, Pazar 15:31 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, bugün Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Kadıköy Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde bordo mavililerde 2008-2019 yılları arasında forma giyen ve tartışmalı bir ayrılık yaşayan kaleci Onur Kıvrak, eski takımına destek oldu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor'a desteği sürdüren Onur Kıvrak "Bu arman uğruna can verenler için tertemiz mazin için forma aşkı için ez geç Trabzonspor" ifadelerini kullandı.
Eski kaleci, Trabzonspor'da kadro dışı kalınca birçok kulübün teklifine rağmen emeklilik kararı almıştı. Onur, 7 Ocak 2019 tarihinde profesyonel futbolculuk kariyerine son vermişti.
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