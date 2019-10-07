Onur Saylak eski eşi Tuba Büyüküstün'ü silmedi
Tuba Büyüküstün’ün eski eşi, oyuncuyönetmen Onur Saylak’ın, Hello Dergisi’ne verdiği röportajda bir ayrıntı dikkat çekti
Onur Saylak’ın kolunda ‘TMTO’ harflerinden oluşan bir dövme vardı.
Bu dövme 6 yıllık evlilikten sonra 2017’de boşandığı Tuba Büyüküstün, 7 yaşındaki ikiz kızları Toprak ile Maya ve kendisinin adının baş harflerini temsil ediyor.
'T' harfinden vazgeçmiyor
Onur Saylak boşanmalarına rağmen ‘T’ harfinden vaçgeçmiyor.
1.5 yıldır Umut Evirgen ile birlikte
Tuba Büyüküstün ise 1.5 yıldır Emirgan’daki ‘Gizli Kalsın’ın sahibi Umut Evirgen ile birlikte.
Bu haberi de okudularTuba Büyüküstün eski imajına döndü
Bu haberi de okudularOnur Saylak'tan, Bodrum ve Çeşme'deki beach'lere tepki!