Onur Saylak eski eşi Tuba Büyüküstün'ü silmedi

Tuba Büyüküstün’ün eski eşi, oyuncuyönetmen Onur Saylak’ın, Hello Dergisi’ne verdiği röportajda bir ayrıntı dikkat çekti

07 Ekim 2019, Pazartesi 08:04 Son Güncelleme:
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Onur Saylak eski eşi Tuba Büyüküstün'ü silmedi

Onur Saylak’ın kolunda ‘TMTO’ harflerinden oluşan bir dövme vardı.

Bu dövme 6 yıllık evlilikten sonra 2017’de boşandığı Tuba Büyüküstün, 7 yaşındaki ikiz kızları Toprak ile Maya ve kendisinin adının baş harflerini temsil ediyor.

'T' harfinden vazgeçmiyor

Onur Saylak boşanmalarına rağmen ‘T’ harfinden vaçgeçmiyor.

1.5 yıldır Umut Evirgen ile birlikte

Tuba Büyüküstün ise 1.5 yıldır Emirgan’daki ‘Gizli Kalsın’ın sahibi Umut Evirgen ile birlikte.

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