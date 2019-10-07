Onur Saylak’ın kolunda ‘TMTO’ harflerinden oluşan bir dövme vardı.

Bu dövme 6 yıllık evlilikten sonra 2017’de boşandığı Tuba Büyüküstün, 7 yaşındaki ikiz kızları Toprak ile Maya ve kendisinin adının baş harflerini temsil ediyor.

'T' harfinden vazgeçmiyor

Onur Saylak boşanmalarına rağmen ‘T’ harfinden vaçgeçmiyor.

1.5 yıldır Umut Evirgen ile birlikte

Tuba Büyüküstün ise 1.5 yıldır Emirgan’daki ‘Gizli Kalsın’ın sahibi Umut Evirgen ile birlikte.

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