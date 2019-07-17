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Onur Saylak'tan, Bodrum ve Çeşme'deki beach'lere tepki!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatilciler, Bodrum ve Çeşme'ya akın etti. Giriş ücretleri dudak uçuklatan beach'ler yönetmen-oyuncu Onur Saylak'ı isyan ettirdi

17 Temmuz 2019, Çarşamba 10:29 Son Güncelleme:
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Onur Saylak'tan, Bodrum ve Çeşme'deki beach'lere tepki!

Onur Saylak, Twitter sayfasında ''Denize girebilmek için para ödemek... ve bunlara biiiççç demek...'' notunu paylaştı.

Onur Saylak'ın paylaşımına destek yağdı.

Not: Beach'lere giriş 100 ile 250 TL arasında değişiyor. Localar ise 500 TL. Bu rakama yeme-içme dahil değil.

ONUR SAYLAK'IN PAYLAŞIMI:

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