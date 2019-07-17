Onur Saylak, Twitter sayfasında ''Denize girebilmek için para ödemek... ve bunlara biiiççç demek...'' notunu paylaştı.

Onur Saylak'ın paylaşımına destek yağdı.

Not: Beach'lere giriş 100 ile 250 TL arasında değişiyor. Localar ise 500 TL. Bu rakama yeme-içme dahil değil.

ONUR SAYLAK'IN PAYLAŞIMI: