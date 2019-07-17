Onur Saylak'tan, Bodrum ve Çeşme'deki beach'lere tepki!
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatilciler, Bodrum ve Çeşme'ya akın etti. Giriş ücretleri dudak uçuklatan beach'ler yönetmen-oyuncu Onur Saylak'ı isyan ettirdi
Onur Saylak, Twitter sayfasında ''Denize girebilmek için para ödemek... ve bunlara biiiççç demek...'' notunu paylaştı.
Onur Saylak'ın paylaşımına destek yağdı.
Not: Beach'lere giriş 100 ile 250 TL arasında değişiyor. Localar ise 500 TL. Bu rakama yeme-içme dahil değil.
ONUR SAYLAK'IN PAYLAŞIMI: