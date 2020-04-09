Magazin Onur Tuna imajını değiştirdi

Onur Tuna imajını değiştirdi

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Onur Tuna imajını değiştirdi

Corona virüs nedeniyle evden çıkmayan Onur Tuna, sakallarını kesti. İmajını değiştiren oyuncu, yeni halini takipçileriyle paylaştı.

09 Nisan 2020, Perşembe 13:17 Son Güncelleme:
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Onur Tuna, bir süredir evinden çıkmıyor. Kendini salgın nedeniyle karantinaya alan oyuncu, imajını değiştirdi. Sakallarını kesen Tuna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni görüntüsünü gözler önüne serdi.

'Beğenmeyene saygılar'

Sakalsız pozunu ilk olarak "Depresyon yaklaşıyor" notuyla paylaşan Tuna ardından sakalsız halini beğenmeyen hayranlarına seslendi. Oyuncu, "Rahatladım ve iyi geldi. Beğenmeyene saygılar, kökü bende derler ya" dedi.


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