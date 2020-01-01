Aşk için neler yapılabileceğini gözler önüne serecek olan filmin ilk teaser’ında Onur Tuna daha sonra sahile kurduğu romantik ambiyans içinde sevgilisinin parmağına yüzüğü takmayı başaracak. Çekimler için geceden sabaha kadar gül yaprakları içinde oturan Onur Tuna, filmde İstanbul’un en büyük kapkaç çetesinin liderinin oğlu Kerem olarak beyazperdeye yansıyacak.

Hem çok şaşırtacak hem de güldürecek

Sanata düşkün bir anne ve profesör bir babanın kışı olan Aslı (Tuvana Türkay) ise sevgilisinin gerçek kimliğinden habersiz, aşkın kollarına kendini bırakacak. Aslı ve Kerem’in yaşadığı aşk, sinemaseverleri hem romantik bir aşkın içine çekecek hem de kahkaha krizine sokacak. Aslı ile Kerem'in aşkı, imkansız görünen aşklara çıkış yolu bulacak. Kerem'in Aslı'nın kalbini kazanması için yapacağı ve çevireceği romantik oyunlar, sinema izleyicisini hem çok şaşırtacak hem de güldürecek.

Yapımcılığını, Ruhiyya Aliyeva / Liatris Yapım’ın üstlendiği, romantik komedi türündeki ‘Ağır Romantik’te Tuna ve Türkay’nın yanı sıra Sermiyan Midyat, Durul Bazan, Altan Erkekli, Servet Pandur ile Gazanfer Ündüz de rol alıyor. Çekimleri İstanbul’da, beş haftada tamamlanan ‘Ağır Romantik’, Cj Entertainment Türkiye dağıtımcılığında 14 Şubat 2020’de vizyona girecek.

‘Ağır Romantik’ filmin konusu

Aslı (Tuvana Türkay), sanata düşkün bir anne (Servet Pandur) ve profesör bir babanın (Gazanfer Ündüz), konservatuvarda okuyan genç kızıdır. Bir gün Beyoğlu’nda yürürken, kapkaççının gazabına uğrar ve çantası çalınır. Korku ve panik içindeki Aslı’ya, hayatın akışı içinde büyük aşkı olacak Kerem (Onur Tuna) yardım eder ve hemen çantasını bularak ona teslim eder. Bu zorunlu tanışmadan sonra Aslı ve Kerem görüşmeye başlar ve evliliğe kadar giden romantik bir ilişkiye başlar. Kerem, Aslı’nın hiç alışık olmadığı ve bilmediği bir dünyadan gelmesine rağmen kendini büyük şirketlere danışmanlık yapan finans uzmanı olarak tanıtır. Kerem’in babası (Altan Erkekli), İstanbul’un en büyük kapkaç çetesinin başındadır. Aslı’nın dayısı olan emniyet müdürünün (Sermiyan Midyat) en büyük takibi ise bu kapkaç çetesini çökertmek üzerine kuruludur. Olayların farklı akışı sonunda Aslı ve Kerem’in en mutlu günleri, hiç unutamayacakları bir güne dönüşür…



