Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna'nın özel hayatı oldukça merak ediliyordu. 35 yaşındaki oyuncunun meslektaşı Elif Doğan ile aşk yaşadığı iddia edildi. Yaklaşık bir buçuk aydır gözlerden uzak aşk yaşadığı öne sürülen, her iki taraf magazin kulislerinde konuşulan iddiaları yalanlamadı. Oyuncu Onur Tuna ve Elif Doğan’ı, Yasak Elma dizisinde aynı seti paylaşan oyuncu Sevda Erginci’nin tanıştırdığı ve ilişkilerinin mimarı olduğu konuşuluyor.

"DELİDOLU VE KISKANCIM"

Ünlü oyuncu Onur Tuna, 'İlişkilerinde nasılsın?' sorusuna geçmişti şu cevabı vermişti: “Delidolu ve kıskancım. Ama bu “Bunu giyemezsin” tarzında değil. Bunu daha tatlı yollarla yapan biriyim. Bir kadın da bence bunu ister. Sahiplenilmek, merak edilmek… Ben de öyleyim, merak edilmek isterim yoksa neden ilişki yaşayayım ki? Birinin beni sahiplendiğini bilmek güzel. Gerçek sahiplenme varsa biraz fedakâr olman gerekiyor. Kolay değil ilişki yaşamak. O yüzden izole olman gerekiyor. İnsanlar birbirini yanlış algılıyor. Bunun ilişkiye zararı var.

ELİF DOĞAN KİMDİR?

6 Eylül 1994 tarihinde İstanbul'da doğan sinema ve dizi oyuncusu Elif Doğan, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikal Bölümü’nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini ''Aşk Laftan Anlamaz'' dizisi ile yaşayan Elif Doğan, daha sonra ''Hayat Bazen Tatlıdır'' dizisinde rol almıştır. Son olarak Atv ekranlarında yayımlanan ''Zengin ve Yoksul'' dizisinde Aleyna Karakterine hayat veren Elif Doğan, 1.62 metre boyunda, 53 kilo ve Başak burcudur.