Onur Ünlü, kafeden balkona çıktı!

Önceki gün Cihangir'de sevgilisi Hazar Ergüçlü ve arkadaşları Ferhan Şensoy-Cem Öget çifti ile bir kafede oturan Onur Ünlü, fotoğraf çeken gazetecilerden rahatsız oldu.

Bu sırada kafenin üst katında oturan Ferhan Şensoy-Cem Öget çiftinin evine çıkan Onur Ünlü, sohbete burada devam etti.

BASIN MENSUPLARININ MARKAJINDAN KURTULDU

Balkonda oturup Cem Öget ile sohbet eden ünlü yönetmen, bu sayede basın mensuplarının markajından kurtuldu.





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