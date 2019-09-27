Onur Ünlü, kafeden balkona çıktı!
‘Hayatta tek mantıklı şey stand-up yapmakmış gibi geliyor’ sloganıyla stand up gösterilerine başlayan yönetmen Onur Ünlü, gazetecilerden kurtulmanın yolunu balkona çıkarak buldu
Önceki gün Cihangir'de sevgilisi Hazar Ergüçlü ve arkadaşları Ferhan Şensoy-Cem Öget çifti ile bir kafede oturan Onur Ünlü, fotoğraf çeken gazetecilerden rahatsız oldu.
Bu sırada kafenin üst katında oturan Ferhan Şensoy-Cem Öget çiftinin evine çıkan Onur Ünlü, sohbete burada devam etti.
BASIN MENSUPLARININ MARKAJINDAN KURTULDU
Balkonda oturup Cem Öget ile sohbet eden ünlü yönetmen, bu sayede basın mensuplarının markajından kurtuldu.
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