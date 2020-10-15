Türk senarist, yönetmen, yapımcı, şair, müzisyen ve oyuncu Onur Ünlü, 24 Haziran 1973 tarihinde İzmit’te dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi iletişim sanatları bölümünden mezun oldu. Daha sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi iletişim bilimleri anabilim dalında yüksek lisansını tamamladı.

1993-1998 yılları arasında Ah Muhsin Ünlü mahlasıyla birçok şiir yazdı. Yazdığı şiirleri Gidiyorum Bu adlı kitapta topladı. 2006 yılında ilk sinema deneyimi olan Polis adlı ilk sinema filminin yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendi.

2011-2013 yılları arasında ise Leyla ile Mecnun dizisinin genel yönetmenliğini üstlendi. Dizi birçok başarıya imza attı. Sosyal medyada fenomen haline dönüşen dizi 3. sezon sonunda yayından kaldırıldı. Bu diziye devam ederken 2012-2013 yıllarında ise Şubat dizisinin genel yönetmenliğini yaptı. Daha sonra Ben de Özledim adlı dizinin yönetmenliğini üstlenmiş, aynı zamanda bu dizide Onur Ünlü rolü ile kendisini canlandırmıştır.

16 Şubat 2015 tarihinde yapımcılığını Ay Yapım'ın, senaristliğini ve yönetmenliğini kendisinin yaptığı Beş Kardeş dizisinin ilk bölümü Kanal D'de yayınlanmıştır.16 Mart 2015'te yayınlanan beşinci bölümünden sonra dizinin yayınına ara verildiği ve yeni bölümlerinin Haziran 2015'ten itibaren devam edeceği açıklandı. Haziran 15'te tekrar başlayan dizi, kanal ile yapılan 13 bölümlük anlaşma uzatılmayarak, izlenme oranları iyi olmasına rağmen yayından kaldırıldı.

Beş Kardeş'ten sonra "Sinema işine bu filmi yapmak için girdim." dediği Kırık Kalpler Bankası (Kısaca Bankası) filmini çekti.2015 Yılının sonlarına doğru vizyona giren yönetmenliğini Türkan Şoray'ın yaptığı Uzaklarda Arama filminin senaryosunu da yazdı.

Daha sonra Eflatuntv ile birlikte yaptığı kısa, komik, absürd videolar Youtube üzerinden yayınlandı akabinde Görünen Adam isimli YouTube dizisini çekti. Bu iki proje henüz izleyiciyle buluşmadan senaryosunu da yazdığı Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok filminin çekimlerine başladı.







