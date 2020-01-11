Galatasaray’ın yeni transferi Henry Onyekuru ölümden döndü, sarı-kırmızılı sağlık heyetinin dikkati Nijeryalı oyuncunun hayatını kurtardı.

Sarı-kırmızılılara katıldıktan sonra ateş şikayeti olan futbolcunun Galatasaray’a imza atmadan önce ülkesine gitmesini dikkate alan doktorlar, Onyekuru’ya test yaptı. Ancak Onyekuru’da bunlarda sıtma parazitine rastlanmadı ve sonuçlar negatif çıktı.

Fakat geçmeyen ateş şikayeti üzerine Galatasaray’ın sponsoru olan hastanesi Medical Park ve Sağlık Kurulu, Onyekuru’yu tedavi altına aldı ve bir test daha yapıldı.

Üçüncü testte anlaşıldı

Nijeryalı oyuncunun Sağlık Bakanlığı’na yollanan 3. testinde sıtma paraziti pozitif çıktı. Onyekuru’nun hastanede hemen tedavi altına alındığı belirtildi.

Onyekuru’nun sahalara dönüş süresi belirlenemezken, ölüm riski bulunan bu rahatsızlığı nedeniyle 3 ile 4 hafta sonra takıma katılabileceği tahmin ediliyor.

Milliyet