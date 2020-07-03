Futbol Onyekuru'dan Monaco'ya rica: Bana izin verin lütfen!
  • Haberler
  • Futbol
  • Onyekuru'dan Monaco'ya rica: Bana izin verin lütfen!

Onyekuru'dan Monaco'ya rica: Bana izin verin lütfen!

Futbol

Galatasaray'la olan kiralık sözleşmesi bittiği için Fransa'ya çağrılan Henry Onyekuru, Monaco'ya geri dönmek zorunda kalmıştı. Galatasaray'ın son iki antrenmanına katılamayan ve geri kalan maçlarda oynamaması gündemde olan Onyekuru, kulübünden ricada bulundu.

03 Temmuz 2020, Cuma 11:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milliyet Skorer'in haberine göre, Monaco'nun Onyekuru'yu geri çağırmasının perde arkası belli oldu.

Devre arasında Monaco’dan kiralanan ve sözleşmesi 30 Haziran’da resmi olarak sona eren Nijeryalı futbolcu, Fransız kulübü tarafından geri çağrıldı.

Bunun üzerine Onyekuru dünkü idmana çıkamadı. FIFA’nın pandemi nedeniyle aldığı tavsiye kararına karşın Monaco, yeni hocaları Roberto Moreno’nun erken başlayacak olan kamp çalışmalarında Onyekuru’yu görmek istediğini söyledi.

Monaco tarafından yeni bir öneri geldi, devre arasında 750 bin euroya kiralanan Nijeryalı futbolcunun temmuzda da Galatasaray forması giymesi halinde 150 bin euro ekstra para verilmesi talep edildi.

Cim-Bom cephesi ilk planda buna olumsuz yanıt verince süreç tıkandı.

Onyekuru, menajeri Willian D’Avila aracılığıyla Monaco’ya haber göndererek, “Bana izin verin lütfen. Galatasaray’ı bu dönemde yalnız bırakamam” dedi.

Falcao’nun transfer sürecinin sonunda Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Monaco ile birbirimizi kardeş kulüp ilan ettik” diye açıklamada bulunmuştu.

Albayrak’ın, "kardeş kulübümüz" dediği Monaco’nun kazığı camida büyük yankı uyandırdı.

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Bu galeriler de ilginizi çekebilir
Perihan Savaş'tan İbrahim Tatlıses'e: Allah akıl fikir versin

Perihan Savaş'tan İbrahim Tatlıses'e:...
Magazin
Kenan İmirzalıoğlu hamile eşi Sinem Kobal için masraftan kaçmıyor

Kenan İmirzalıoğlu hamile eşi Sinem Kobal...
Magazin
Bensu Soral ve Hande Soral'a jandarma uyarısı

Bensu Soral ve Hande Soral'a jandarma...
Magazin
Yıldız Asyalı ile yönetmen Kerem Saka, Bodrum'da evlendi

Yıldız Asyalı ile yönetmen Kerem Saka,...
Magazin
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Trabzonspor, Galatasaray karşısına tam kadro çıkıyor