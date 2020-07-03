Monaco tarafından yeni bir öneri geldi, devre arasında 750 bin euroya kiralanan Nijeryalı futbolcunun temmuzda da Galatasaray forması giymesi halinde 150 bin euro ekstra para verilmesi talep edildi.

Cim-Bom cephesi ilk planda buna olumsuz yanıt verince süreç tıkandı.

Onyekuru, menajeri Willian D’Avila aracılığıyla Monaco’ya haber göndererek, “Bana izin verin lütfen. Galatasaray’ı bu dönemde yalnız bırakamam” dedi.