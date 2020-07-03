Milliyet Skorer'in haberine göre, Monaco'nun Onyekuru'yu geri çağırmasının perde arkası belli oldu.
Devre arasında Monaco’dan kiralanan ve sözleşmesi 30 Haziran’da resmi olarak sona eren Nijeryalı futbolcu, Fransız kulübü tarafından geri çağrıldı.
Milliyet Skorer'in haberine göre, Monaco'nun Onyekuru'yu geri çağırmasının perde arkası belli oldu.
Devre arasında Monaco’dan kiralanan ve sözleşmesi 30 Haziran’da resmi olarak sona eren Nijeryalı futbolcu, Fransız kulübü tarafından geri çağrıldı.
Bunun üzerine Onyekuru dünkü idmana çıkamadı. FIFA’nın pandemi nedeniyle aldığı tavsiye kararına karşın Monaco, yeni hocaları Roberto Moreno’nun erken başlayacak olan kamp çalışmalarında Onyekuru’yu görmek istediğini söyledi.
Monaco tarafından yeni bir öneri geldi, devre arasında 750 bin euroya kiralanan Nijeryalı futbolcunun temmuzda da Galatasaray forması giymesi halinde 150 bin euro ekstra para verilmesi talep edildi.
Cim-Bom cephesi ilk planda buna olumsuz yanıt verince süreç tıkandı.
Onyekuru, menajeri Willian D’Avila aracılığıyla Monaco’ya haber göndererek, “Bana izin verin lütfen. Galatasaray’ı bu dönemde yalnız bırakamam” dedi.
Falcao’nun transfer sürecinin sonunda Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Monaco ile birbirimizi kardeş kulüp ilan ettik” diye açıklamada bulunmuştu.
Albayrak’ın, "kardeş kulübümüz" dediği Monaco’nun kazığı camida büyük yankı uyandırdı.