Geçtiğimiz sezon corona virüs nedeniyle sezonun bitiş tarihi normal tarihinin sonrasına sarkınca sözleşmesi sona eren Onyekuru, Monaco'ya dönmek zorunda kalmıştı. Onyekuru kalmak için elinden elen yapsa da, Monaco'ya mecburen geri dönmüştü.
Futbol Onyekuru'nun menajeri geçene seneki ayrılıkla ilgili konuştu
Radyospor’a konuşan D’avila, "Onyekuru hakkında söylenenlerin hiçbiri doğru değil. Ücretinde indirim talep edildiğinde, hiç ikiletmeden kabul etti. Bu kulüp kayıtlarında var. Galatasaray’da hiçbir sorun yaşamadı. Galatasaray’da daha fazla kalmak için her zaman daha iyisini vermeye çalıştı.
Fakat ne yazık ki Monaco Teknik Direktörü onu yeni sezon planlamasında düşündüğü için sezon başı çalışmalara çağırdı. Henry sezonu G.Saray’da tamamlamak istedi ama Monaco bunu kabul etmedi" dedi.
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Galatasaray'ın son haftalarda defanstaki başarısı dikkat çekiyor