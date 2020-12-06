Futbol Onyekuru'nun menajeri geçene seneki ayrılıkla ilgili konuştu
  • Haberler
  • Futbol
  • Onyekuru'nun menajeri geçene seneki ayrılıkla ilgili konuştu

Onyekuru'nun menajeri geçene seneki ayrılıkla ilgili konuştu

Futbol

Henry Onyekuru geçen sezon Galatasaray'dan sezon bitmeden ayrılmak zorunda kalmış ve belki de Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybetmesinde bu ayrılık da etkili olmuştu. Onyekuru'nun menajeri William D'avila, geçen sezon yaşanan beklenmedik ayrılıkla ilgili konuştu.

06 Aralık 2020, Pazar 13:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Geçtiğimiz sezon corona virüs nedeniyle sezonun bitiş tarihi normal tarihinin sonrasına sarkınca sözleşmesi sona eren Onyekuru, Monaco'ya dönmek zorunda kalmıştı. Onyekuru kalmak için elinden elen yapsa da, Monaco'ya mecburen geri dönmüştü.

Radyospor’a konuşan D’avila, "Onyekuru hakkında söylenenlerin hiçbiri doğru değil. Ücretinde indirim talep edildiğinde, hiç ikiletmeden kabul etti. Bu kulüp kayıtlarında var. Galatasaray’da hiçbir sorun yaşamadı. Galatasaray’da daha fazla kalmak için her zaman daha iyisini vermeye çalıştı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

﻿﻿Fakat ne yazık ki Monaco Teknik Direktörü onu yeni sezon planlamasında düşündüğü için sezon başı çalışmalara çağırdı. Henry sezonu G.Saray’da tamamlamak istedi ama Monaco bunu kabul etmedi" dedi.

https://www.instagram.com/p/CCOj2-ABiBm/

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Galatasaray'ın son haftalarda defanstaki başarısı dikkat çekiyor