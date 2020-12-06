Radyospor’a konuşan D’avila, "Onyekuru hakkında söylenenlerin hiçbiri doğru değil. Ücretinde indirim talep edildiğinde, hiç ikiletmeden kabul etti. Bu kulüp kayıtlarında var. Galatasaray’da hiçbir sorun yaşamadı. Galatasaray’da daha fazla kalmak için her zaman daha iyisini vermeye çalıştı.