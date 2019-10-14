



Geçen sezon Everton'dan Galatasaray'a kiralanan Henry Onyekuru kariyerinin en iyi sezonunu geçirerek 44 maçta 16 gol 6 asistlik performans sergilemişti.

Bu sezonun başında ise Galatasaray'ın maddi problemleri nedeniyle bonservisi alınmayan genç oyuncu, Monaco tarafından 13 buçuk milyon euro'ya transfer edildi.

Monaco'da istediği kadar forma şansı bulamayan ve bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Onyekuru, menajeri D'Avila'ya göre devre arasında Galatasaray'a dönmeyi istiyor.

Ajansspor'dan Özgür Sancar'a açıklamalarda bulunan menajer William D'Avila, "Onyekuru Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor. Ancak şu an karar Monaco'da. Gelecek ay bu durumla ilgili daha net konuşabiliriz.

Yaz aylarında da Galatasaray'ı istiyordu ancak transferi Monaco bitirdi. Şu an hafif bir sakatlığı var ve oynayamıyor. Ocak ayında geri dönme ihtimali var ama son söz Monaco'da olacak. Transfer şartları olgunlaşırsa inisiyatif kullanırım"



