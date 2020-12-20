‘Oooh oh’la başlayan bütçe görüşmesi kabak tatlısıyla sona erdi

Maratonun en gergin oturumu İçişleri Bakanlığı bütçesinde yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’ye yönelik, “Oooh! Paralar PKK’ya gitmiyor, millete gidiyor oooh!” çıkışıyla gündeme oturdu. En “damga vuran” tartışma ise “Kuru ekmek” atışması oldu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın “Millet aç, perişan. Evet, herkesin midesine bir şey giriyor, kuru ekmek giriyor” sözlerine karşılık “O zaman aç değil demek” diyen AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, tartışmanın odağı oldu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora’nın, “Akşam yemeğinde Kahramanmaraş milletvekilimiz kabak tatlısını tahinli yedi, ondan da taviz vermedi” ihbarını CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç reddetti. Öztunç, “Eğer kabak tatlısı yediysem Allah benim belamı versin. Vallahi kuru fasulye, pilav yedim” dedi. Tahinli kabak tatlısı bütçenin “en gülümseten” atışması oldu.

En tartışmalı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında, “Yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk, uluslararası dokümanlarda da ifade edildiği gibi artık Türkiye için sorun olmaktan kalktı” açıklamasına muhalefet vekilleri sert tepki gösterdi. Selçuk’a tepki gösteren İYİ Parti Milletvekili Bedri Yaşar, “Hay maşallah” dedi. Selçuk da “Evet, hay maşallah” diye yanıt verdi.

Gözlerini görmek istiyorum

“En sitemkâr” isim, muhalefetten takdir görmemekten yakınan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Muhalefet milletvekilini, “Kendileri buradaysa gözlerini görmek istiyorum” diye arayan Koca, “Niye mutlu olmuyorsunuz? Niye teşekkür etmiyorsunuz?” sözleriyle sık sık sitem etti.

40 saniyede 6 soru

Bütçenin “en hızlısı” CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde 40 saniyeye 6 soru sığdırıp sosyal medyada takdir topladı.

Masallardaki anlam

CHP ile AK Parti arasında karşılıklı “diktatörlük” suçlamaları sürdü. Son gün masallardan alıntılar yapılan kurşun asker polemiği “en naif atışma” oldu.

Kırmızı kart

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, bütçe teklifine kürsüde kırmızı kart göstererek, “İşçiler, köylüler, esnaf, öğrenciler, engelliler, emekliler, EYT’liler, yetimler ve işsizler olmadığından ‘hayır’ diyoruz” dedi.

Bu tespit çiftçinin alın teri

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ise kürsüde pirinç, nohut, kayısı, incir, sarımsak, ceviz, fındık gibi mahsullerden yaptığı tesbihi gösterdi. Karadeniz, “Bu, çiftçinin alın teri; bu, çiftçinin ahtı arkadaşlar” diye konuştu.

Mermer yerine İtalyan graniti

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal kürsüye memleketinin mermerleriyle çıktı. Köksal, “Gazi Meclisin Ek Hizmet Binası’na bu güzelim Afyon mermeri yerine İtalya’nın ‘bianco sardo’ granitini döşeyecek kadar yerli ve millîsiniz” dedi.

Havaya kolonya

AK Partili ve CHP’li milletvekilleri karşı karşıya gelirken, kalabalığın biriktiği noktada oturan milletvekilleri corona virüse karşı havaya kolonya püskürttü.

Önce yüzüne sonra arkadaşının kafasına

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, hem kendi yüzüne hem de yanındaki milletvekilinin kafasına kolonya sıktı. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)

Hürriyet



