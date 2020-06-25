Kızlık zarı yüzyıllardır birçok toplumda tabu konusu oldu. Tıptaki adı himen olan kızlık zarının asıl görevi, kız çocukları doğduğu zaman kendi temizliklerini yapamayacakları için vajinaya mikrop girmesini engellemek. Kızlık zarı bazı kadınlarda hiç olmaz, bazı kadınlarda ise esnektir. Tüm bunlara rağmen kızlık zarı hala bir bekâret sembolü. Türkiye'de hala kızlık zarı muayenesi yapılıyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Banu Çiftçi, sosyal medya hesabında bu durumu anlatan bir video çektiğini ancak gelen yorumlar üzerine videoyu yayınlamadığını belirtti. Kızlık zarı muayenesinin bilimsel hiçbir yanı olmadığını ifade eden Dr. Banu Çiftçi, bu muayenenin kaldırılması için başvuru yaptığını da dile getirdi. Dr. Banu Çiftçi'nin sosyal medya paylaşımı ise şöyle:

Meslek hayatım boyunca değiştirmek, düzeltmek istediğin tek şey olsa deseler; "kızlık zarı muayenesi”ni tarihe gömmek derim. Ama bu konu her şeyin ötesinde kültürel bir tabu. Gaza geldim 2 yıl önce; Birleşmiş Milletler ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) bir bildiri yayınlayınca.

"Bilimsel olarak bekâretin anlaşılabileceği bir muayene değil"

Tüm dünyada bu muayenenin kaldırılmasına yönelikti. Çünkü bekaretin anlaşılabileceği bir muayene değildi bilimsel olarak ve Türkiye de hala yapılan nadir ülkeler arasındaydı.

Türkiye ayağını yürütmek için başvuru bile yaptım. Sonra YouTube kanalıma bir video çektim. Tıp Fakültesindeki öğrencilerimi de alarak yanıma, anatomi anlattım, orada bir zar olmadığını. Böyle bir muayenenin belirleyici olmadığını, daha önce cinsel ilişki yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi veremeyeceğini anlatan.









Adı bile ne kadar acımasızca çevrilmişti dilimize. Ortada zar falan yoktu. Cinsel uyarılmayla genişleyen kenarda bir doku kalıntısıydı sadece ve 3 kadının birinde ilk ilişkide bir lekelenme olabilirdi.

Yani öyle tipi falan olmamakla beraber uyarılmayla herkeste esneyen bir yapıydı ve asla bekareti ispatlayan bir test olamazdı.

Hatta kanama olmayışı, kadının hazırlanmış ve cinsel ilişkinin çok rahat geçtiğinin göstergesiydi.

Afrika’da kadın sünneti, bizde kızlık zarı(!). Ne dinsel ne de başka bir anlamı vardı. Çok daha zordu yıkmak çünkü kültürel tabuydu. Sonradan anladım. Ne zaman mı?

"Önüne gelenle yatar"

Videoyu yüklemeden önce yakın çevreme çok farklı statüde kişilere izlettim.

Yakın bir arkadaşım şu an 7 yaşında, benim doğumunu yaptırdığım kızının asla bu videoyu izlemesini istemeyeceğini söyledi.

“Kanama olmayabileceğini bilirse; önüne gelenle yatar, kendini eşine saklamaz”mış.

70 yaşlarında çok güçlü önemli bir CEO arkadaşım “E o zaman neden karşıma bunu engel olarak çıkarıyorlar, "kızım ben daha" diye?” dedi.

Yine entelektüelitesi çok yüksek bir arkadaşım. "Olur mu öyle şey, ben ilk eşime sakladım kendimi ve yatak kan içinde kaldı" dedi gururlanarak. Yani kızlığını ispatlamıştı.









Midem bulandı. 1 hafta kendime gelemedim ve yüklemedim YouTube’a. Doğru mu yaptım bilmiyorum. Ama o kadar içimde kaldı ki bu konu. Herkes kendi çapında nemalanıyor, fayda görüyordu bu hiçbir anatomik alt yapısı olmayan köhne inançtan.





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