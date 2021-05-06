Beden Sağlığı Op. Dr. Bülent Demir Katarlı kadınların yakın takibinde

Op. Dr. Bülent Demir Katarlı kadınların yakın takibinde

Beden Sağlığı

Op. Dr. Bülent Demir Katarlı kadınların yakın takibinde

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Demir, 2016 yılından bu yana mesleğini Katar’da icra ediyor. Arap Yarımadası’nda Türk plastik cerrahisini en iyi şekilde temsil eden Dr. Demir, Katar’ın en çok rağbet gören estetik cerrahları arasında yer alıyor.

06 Mayıs 2021, Perşembe 11:17 Son Güncelleme:
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İzmir-Katar arasında mekik dokuduğunu, ülkede plastik cerrahiye büyük bir ilgi olduğunu belirten Dr. Demir, “Türkiye’de çalıştığım yıllarda Katar’dan gelen çok sayıda hastam vardı. Şimdi de Orta Doğu ülkeleri Kuveyt, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’dan Katar’a gelen birçok hastam var. Burada Türk plastik cerrahisini en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum” dedi. 

Sık sık Katar’a gittiği ve yılın büyük bir bölümünü orada geçirdiği için İzmir’deki hastalarının taleplerine yetişemediğini belirten Op. Dr. Bülent Demir, en çok talep edilen estetik işlemlerini ise şöyle sıralıyor:

Burun estetiği, yüz estetiği, vücut şekillendirme ameliyatları, meme estetiği ve onarımı.

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