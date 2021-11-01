Türkiye Operasyonda ele geçirildi! Bin 730 lira ceza kesildi

Operasyonda ele geçirildi! Bin 730 lira ceza kesildi

Türkiye

Operasyonda ele geçirildi! Bin 730 lira ceza kesildi

Sakarya'da polisin düzenlediği operasyonda ele geçirilen boa yılanını besleyen kişiye, bin 730 lira ceza kesildi.

01 Kasım 2021, Pazartesi 20:31 Son Güncelleme:
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Sakarya ve Mardin'de önceki gün gümrük kaçağı cep telefonu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 46 cep telefonu, IMEI kopyalamada kullanılan bilgisayar ve 1 boa yılanı ele geçirildi. 10 kişi hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı.

Sakarya Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, boa yılanı besleyen kişi hakkında da işlem yaptı. İsmi açıklanmayan kişiye izinsiz yaban hayvanı bulundurması nedeniyle 'Kara Avcılığı Kanunu' kapsamında bin 730 lira ceza kesildi. El konulan boa yılanı ise hayvanat bahçesine teslim edildi.

İsa ÇİÇEK/SAKARYA (DHA)

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